Шольц увидел лично: появились первые фото дронов, которые производит Украина вместе с Германией

Некоторые из них работают на основе ИИ

В понедельник, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц, по прибытию в столицу, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским осмотрел новейшие образцы дронов. Эти украинские БПЛА производятся в сотрудничестве с Германией.

Как отметил Зеленский, на выставке были представлены БПЛА, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и система управления "роем дронов".

"То оружие, которое помогает нашим защитникам. И очень важно, что такое оружие Украина производит и в сотрудничестве с Германией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства германских компаний. А другой — результат работы локализованной немецкой компании, которая открыла в Украине центр для производства и обслуживания уже поставленных средств.

На выставке представители компаний-производителей ознакомили Зеленского и Шольца с характеристиками воздушных и наземных беспилотных систем, а также с особенностями их применения.

Канцлеру Германии и президенту продемонстрировали примеры боевого применения украинских средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания и донаведения.

"Благодарю всех, кто вовлечен в эту работу. Спасибо Германии за такую важную поддержку нашего оборонного потенциала", — добавил Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Шольц хочет знать, на что готов пойти Зеленский ради перемирия.