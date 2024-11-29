Его оскверняли секс-игрушкой и обливали краской: как выглядит памятник на могиле Пригожина

Главарь "вагнеровцев" погиб в авиакатастрофе через два месяца после попытки мятежа в России

Евгений Пригожин — российский военный преступник. Во время вторжения России в Украину был главарем частной военной компании "Вагнер". Он собирал себе вояк по тюрьмам и отправлял их на фронт. Больше всего он прославился тем, что вместе со своими вояками возглавил попытку военного переворота в РФ 24 июня 2023 года. А уже спустя два месяца удивительным образом погиб в авиакатастрофе. Похоронили его в Санкт-Петербурге, а на месте захоронения установили гранитный обелиск и статую в полный рост.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила военного преступника Евгения Пригожина, и как ее оскверняли спустя время после похорон.

Евгений Пригожин — как выглядит могила главаря ЧВК "Вагнер"

Военный преступник Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе вместе с командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным и еще восемью пассажирами. Крушение его частного бизнес-джета Embraer в Тверской области произошло 23 августа 2023 года — ровно спустя два месяца после неудачной попытки военного мятежа. Результаты расследования причин авиакатастрофы российские власти так и не опубликовали.

Похоронили Пригожина и Уткина рядом на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга. Спустя время после похорон на могиле главаря ЧВК "Вагнер" установили огромный гранитный обелиск и его статую в полный рост.

Примечательно, что через несколько месяцев после установления статуи, ее осквернили — облили белой краской, а в руку положили секс-игрушку в виде фаллоимитатора. Однако в тот же день, памятник Пригожину привели в порядок, и сделали это, по данным российских СМИ, бывшие соратники-"вагнеровцы".

Отметим, что Евгений Пригожин был человеком из близкого окружения Путина. Его даже называли "поваром Путина", так как он был ресторатором и занимался кейтерингом. Когда началась полномасштабная война России против Украины, Пригожин отправил свою частную военную компанию "Вагнер" на фронт в Украину. А "пушечное мясо" собирал по тюрьмам, предлагая осужденным дальнейшую амнистию, если они пойдут на фронт.

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