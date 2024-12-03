Служив у ЗСУ, але зрадив Україну: як виглядає могила бойовика Гіві, якого підірвали у власному кабінеті

Він був сержантом Збройних сил України, але став бойовиком ДНР

Михайло Толстих — відомий бойовик та військовий злочинець, який після початку окупації Донбасу став відомим під позивним "Гіві". Свого часу він служив у Збройних силах України, але зрадив свою батьківщину та перекинувся на бік окупантів. А у 2017 році його було ліквідовано за загадкових обставин.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила бойовика та військового злочинця Гіві у Донецьку.

Гіві та Моторола. Фото: Getty Images

Михайло Толстих — як виглядає могила зрадника

Михайло Толстих із позивним Гіві народився 19 липня 1980 року в Іловайську на Донеччині. Відомо, що у період 1998-2000 років він проходив службу у Збройних силах України та закінчив її у званні сержанта. До початку російської окупації Донбасу Михайло Толстих працював охоронцем у супермаркеті, промисловим альпіністом, водієм дизельного навантажувача.

А вже з травня 2014 року стало відомо, що Гіві став на бік російських окупантів і почав воювати проти ЗСУ. Відомо, що він брав участь у боях за Іловайськ та за Донецький аеропорт.

Тим часом у 2016 році Військова прокуратура України відкрила проти Толстих кілька кримінальних справ. Йому інкримінували тероризм, співучасть у веденні агресивної війни, жорстоке поводження з військовополоненими, незаконне позбавлення волі чи викрадення людини тощо.

Вже у 2017 році Гіві було ліквідовано. Це сталося вранці 8 лютого у Макіївці через підрив у власному кабінеті. Ліквідація Гіві залишається загадковою, бо ніхто не взяв на себе відповідальність за її здійснення — ані українські, ані російські спецслужби.

Військового злочинця та терориста Михайла Толстих поховали в Донецьку на цвинтарі Донецьке море. Поруч із ним на цвинтарі лежать й інші бойовики "ДНР", серед яких відомий терорист Моторола.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає пам’ятник на могилі Пригожина. Його оскверняли секс-іграшкою та обливали фарбою.