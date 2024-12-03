Посол Украины в США: стало известно, на кого могут поменять Маркарову

Среди претендентов в кулуарах называют одного из заместителей руководителя ОП Андрея Ермака

Одним из вероятных претендентов на должность нового посла Украины в Соединенных Штатах Америки вместо дипломатки Оксаны Маркаровой называют Игоря Жовкву. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных информированных источников во власти. В настоящее время Игорь Жовква работает в Офисе президента заместителем руководителя ОП Андрея Ермака.

Впрочем, официально и неофициально пока на Банковой эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Но другой высокопоставленный источник издания в ОП на соответствующий вопрос наших журналистов загадочно ответил: "Мы тоже многое слышали".

Игорь Жовква

В то же время в Офисе также не комментируют, продолжит ли свою дипломатическую карьеру в любом формате бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в последнее время активно комментирует СМИ международную повестку дня, в том числе дает комментарии некоторым американским изданиям.

Действующий глава МИД Украины Андрей Сибига дипломатически воздержался от любых оценок для "Телеграфа" по поводу внешнеполитической ситуации и процессов в Украине.

В свою очередь Игорь Жовква накануне тактично тоже избежал коммуникаций с нашими журналистами, ссылаясь на занятость. Но пообещал со временем уделить "Телеграфу" внимание и время для комментариев.

Еще одна любопытная деталь. Накануне в Киеве на итоговой совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца почему-то не было Андрея Ермака (хотя руководитель ОП постоянно и традиционно присутствует на мероприятиях для печати при участии президента). Но от Офиса на этом событии вчера среди прочих присутствовал Игорь Жовква.

Что известно о заместителе руководителя Офиса

Отметим, Игорь Жовква в свое время окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность "Международные отношения"). Имеет дипломатический опыт, а на Банковой начал работать еще в далеком 2002 году (в то время еще Администрации президента при каденции Леонида Кучмы).

С сентября 2014 года Жолкву назначили руководителем Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины. С августа 2019-го его назначили руководителем Главного управления по внешней политике Директората по внешней политике Офиса президента.

А указом президента Украины от 13 сентября 2019-го назначили заместителем Ермака в президентском Офисе. Там он занимается именно международным направлением.

Жовква является кандидатом политических наук (2005) и доцентом (2014). А с 2018 официально имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Заметим, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в контексте разговоров об определенной перезагрузке отношений между Украиной и США неофициально начали говорить, что Маркарову якобы должны заменить какого-то другого дипломата для нормализации двусторонних отношений между администрацией новоизбранного главы Белого дома и Киевом.

А в сентябре этого года, еще до выборов в США, разразился громкий скандал с политико-дипломатическим подтекстом вокруг Маркаровой. Тогда спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (который, как известно, является ярым соратником Трампа) требовал даже уволить посла Украины. Все из-за посещения Владимиром Зеленским завода снарядов в Пенсильвании во время его визита в Соединенные Штаты.

То недоразумение с признаками предвыборного конфликта между республиканцами и демократами также комментировал и расценивавший ситуацию миллиардер Илон Маск, как некое "вмешательство в выборы".

Избирательные баталии в США прошли, а вот потребность обеих сторон (Киева и Вашингтона) осталась, чтобы выстраивать по-новому дипломатические мосты.

Между тем, в начале ноября в МИД Украины официально рассказали о подготовке встречи президента Владимира Зеленского с "новым-старым" президентом США Дональдом Трампом.

Так что самое интересное в этом контексте (да и в смысле кадровых ротаций вообще) — только впереди.

Как рассказывал "Телеграф", в МИД Украины ранее положительно оценивали и решение Трампа выдвинуть на должность специального представителя по вопросам Украины и России генерала Кита Келлога. Посольство Украины в США поддерживало с ним тесный контакт, в частности, в рамках экспертной дипломатии.