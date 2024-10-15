Мигранты улучшат жизнь в Украине? Демограф объяснил, чем грозит их наплыв

Если не вкладывать в свою страну, придется вкладывать в граждан других государств

После полномасштабной войны с РФ население Украины может сократиться до 25-30 миллионов человек. Однако привлечение мигрантов из других стран — вопрос неоднозначный.

Такое мнение "Телеграфу" высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, руководитель отдела демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун. Он считает, что в Украине могут возникнуть проблемы с трудоустройством своих граждан, поэтому вопрос привлечения трудовых мигрантов может быть просто неактуальным.

— Если в государстве будет все нормально, население не будет уезжать. Это зависит от состояния внутри государства, а не от количества населения. Относительно количества населения, в зависимости от того, как закончится война, может быть по разным оценкам, 25-30 миллионов. И нам нужно просто воспринять это число как реальность, что больше нас не будет, — отметил он.

Ученый добавил, что к вопросу о необходимости привлечения иностранцев в Украину нужно подходить осторожно. В частности, можно использовать контракты на определенное время.

— Если это для рынка труда, то нужно делать по контракту, на определенный период для выполнения определенных работ. И причем тех работ, где не могут заполнить все должности наши граждане, — пояснил Александр Гладун.

По его словам, по окончании войны, согласно опросам, примерно половина украинцев намерена вернуться из-за границы. Кроме того, будет демобилизация. Могут возникнуть проблемы с трудоустройством своих граждан и думать о привлечении иностранцев будет неуместно.

— Временно, например, если сейчас не хватает [рабочих рук], можно подписать контракт на полгода, на год, и пусть приезжают, работают, а потом "до свидания", — говорит ученый.

Что касается привлечения иностранцев для улучшения демографии, то это нужно делать очень осторожно, подчеркнул Александр Гладун. Кроме того, необходимо решать, из каких стран следует приглашать людей.

— Поведение, ментальность человека, способность адаптироваться, сколько их здесь будет, способность влиять на социум и будет ли это вызывать определенное напряжение в обществе. Я думаю, что будет в зависимости от количества. И это большая проблема, — считает ученый.

Он добавил, что это очень сложный вопрос и подходить к нему нужно очень взвешенно. Надо дождаться окончания войны и потом уже постепенно делать осторожные шаги по политике, по улучшению демографической ситуации за счет мигрантов, подчеркнул специалист. Однако, отмечает Гладун, лучше было бы активизировать демографическую политику внутри страны и направить ее на повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни.

— Если мы не будем вкладывать в свою страну, мы будем вкладывать граждан других стран. Потому что они будут приезжать на работу, перетаскивать свои семьи, у них рождаемость выше. Нужно будет организовывать для них детские садики, которых у нас не хватает для себя. Надо будет увеличивать количество врачей и учителей и их учить. Мы будем вкладывать в граждан других стран. Мы не обойдемся, скорее всего, без миграции, но проблема в масштабах, – пояснил он.

Ученый объяснил, что есть расчеты социальной устойчивости государства. После того, как количество иностранцев превышает определенный процент численности населения, начинает расшатываться ситуация.

— Это нуждается во взвешенной государственной политике, очень взвешенной. А лозунг "давайте завезем 5 миллионов и они нам улучшат жизнь", — это для меня смешные разговоры. Но потом они повлияют на людей и будет не до смеха, — резюмировал руководитель отдела демографического моделирования и прогнозирования.

Как ранее рассказывал "Телеграф", по мнению социолога Владимира Паниотто, на адаптацию мигрантов уйдет много ресурсов, и, несмотря на это, они не станут украинцами быстро. К тому же Украине не самое лучшее отношение к африканцам, считает он. Поэтому для преодоления демографического кризиса Украине выгоднее приложить усилия для возвращения из-за границы своего населения, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов из других стран.