"Резерв+" не подтягивает отсрочку от мобилизации: что делать

Реестры синхронизируют данные между собой

Украинцы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда информация об отсрочке от мобилизации не отображается в мобильном приложении "Резерв+", даже если на руках есть соответствующий бумажный документ. Причиной этого может быть отсутствие внесенных данных в Единый реестр призывников "Оберег".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко во время эфира телемарафона. Передает Укринформ.

По словам Черногоренко, мобильное приложение "Резерв+" синхронизируется с реестром "Оберег" и показывает только те сведения, которые внесли операторы территориальных центров комплектования (ТЦК). Если у вас есть бумажный документ, но статус не отображается в приложении, необходимо обратиться в службу поддержки ТЦК для внесения информации.

Заместитель министра обороны отметила, что некоторые типы отсрочек можно заказать через приложение без обращения в ТЦК.

"Как только вы заказываете эту отсрочку, то мы проверяем это в других реестрах. Например, в реестре актов гражданского состояния, если это многодетные родители, и составляем результат сразу в "Оберег", и в режиме двух-трех секунд вы видите это в" Резерв+". Мы вчера добавили в "Резерв+" третий тип онлайн-отсрочек — это многодетные родители. Сначала для тех, кто имеет троих или более несовершеннолетних детей в одном браке", — рассказывает она.

Черногоренко подчеркнула, что это обусловлено синхронизацией с другими реестрами. В частности, информация должна быть получена из Государственного реестра актов гражданского положения, который ведет Министерство юстиции.

Также представитель Минобороны пояснила, что для использования отсрочки нужно авторизоваться в мобильном приложении "Резерв+" , загрузить военно-учетный документ и подать запрос через соответствующий пункт меню. По ее словам, после "нескольких кликов и немного ожидания статус отсрочки автоматически отразится в военно-учетном документе".

Напоминаем, что оформление отсрочки онлайн доступно:

людям с инвалидностью, имеющим актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;

студентам и аспирантам, получающие последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистратуры учатся на аспирантуре;

многодетным родителям, содержащим троих или более несовершеннолетних детей.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если многодетному отцу отказали в отсрочке через "Резерв+". Необходимо проверить документы для подтверждения.