"Резерв+" не підтягує відстрочку від мобілізації: що робити

Реєстри синхронізують дані між собою

Українці все частіше стикаються із ситуаціями, коли інформація про відстрочку від мобілізації не відображається в мобільному застосунку "Резерв+", навіть якщо на руках є відповідний паперовий документ. Причиною цього може бути відсутність внесених даних до Єдиного реєстру призовників "Оберіг".

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час ефіру телемарафону. Передає Укрінформ.

За словами Черногоренко, мобільний застосунок "Резерв+" синхронізується з реєстром "Оберіг" і показує лише ті відомості, які внесли оператори територіальних центрів комплектування (ТЦК). Якщо у вас є паперовий документ, але статус не відображається в додатку, необхідно звернутися до служби підтримки ТЦК для внесення інформації.

Заступниця міністра оборони зазначила, що деякі типи відстрочок можна замовити через застосунок без звернення до ТЦК.

"Як тільки ви замовляєте цю відстрочку, то ми перевіряємо це в інших реєстрах. Наприклад, в реєстрі актів цивільного стану, якщо це багатодітні батьки, і складаємо результат одразу в "Оберіг", і в режимі двох-трьох секунд ви бачите це в "Резерв+". Ми вчора додали в "Резерв+" третій тип онлайн-відстрочок — це багатодітні батьки. Спершу для тих, хто має трьох або більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі", — розповідає вона.

Черногоренко підкреслила, що це обумовлено синхронізацією з іншими реєстрами. Зокрема, інформація повинна бути отримана з Державного реєстру актів цивільного стану, який веде Міністерство юстиції.

Також представниця Міноборони пояснила, що для використання відстрочки потрібно авторизуватися у мобільному застосунку "Резерв+" , завантажити військово-обліковий документ та подати запит через відповідний пункт меню. За її словами, після "кількох кліків і трохи очікування статус відстрочки автоматично відобразиться у військово-обліковому документі".

Нагадуємо, що оформлення відстрочки онлайн наразі доступне:

людям з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;

студентам та аспірантам, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі;

багатодітним батькам, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо багатодітному батьку відмовили у відстрочці через "Резерв+". Потрібно перевірити документи для підтвердження.