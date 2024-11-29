Что делать, если многодетному отцу отказали в отсрочке через "Резерв+"

Необходимо проверить документы для подтверждения

Многодетные отцы, которые содержат троих и больше детей младше 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако бывают случаи, когда в этом отказывают через приложения "Резерв+".

Что делать в таких ситуациях, рассказали юристы адвокатской компании "INSEININ". Для начала нужно выяснить причину отказа.

Это может быть связано с:

неправильно оформленными при установлении факта многодетной семьи;

неполными документами, подтверждающими статус многодетного отца;

отсутствием факта содержания троих и более детей;

отсутствие данных о пребывании на воинском учете согласно данным реестра "Оберег";

техническими сбоями в работе приложения "Резерв+".

Проверка документов

Для подтверждения статуса многодетного родителя необходимо иметь свидетельства о рождении трех и более детей, где указано ваше отцовство и документ, подтверждающий семейное положение , например:

свидетельство о регистрации брака с матерью детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с отцом;

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

решение суда об установлении факта пребывания ребенка в содержании военнообязанного;

договор об оплате алиментов на ребенка.

Повторная подача документов

Если проблема связана с ошибками в документах, исправьте их и подайте заявку об отсрочке повторно. Обратитесь к ТЦК с запросом на коррекцию данных в реестре "Оберег", если обнаружены неточности.

Обжалование отказа

Юристы советуют, если вы считаете, что отказ в отсрочке неправомерен, действуйте так:

подайте жалобу руководству ТЦК или Министерству обороны;

обратитесь в суд, подав административный иск об отмене отказа.

Также, чтобы решить проблему, попробуйте обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512.

Ранее "Телеграф" писал, как оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Процедура займет немного времени.