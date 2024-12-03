Когда придет штраф от ТЦК, если не явился по повестке

Иногда срок наложения зависит от загруженности ТЦК

Несоблюдение правил воинского учета или уклонение от мобилизации считается административным нарушением. За такие действия предусмотрены штрафы.

Детальнее об этом рассказали юристы адвокатской компании "INSEININ". Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлениям Кабинета Министров №560 от 2024 года, граждане обязаны являться по вызову в ТЦК, соблюдать правила воинского учета и выполнять мобилизационные задачи.

Наиболее распространенными правонарушениями, за которые ТЦК могут выписать штрафы:

неявка по повестке (без уважительных причин);

невыполнение требований по мобилизации;

игнорирование долга по воинскому учету.

Юристы объясняют, в зависимости от типа правонарушения, санкции могут быть как административными (штрафы), так и уголовными (в случае повторного или умышленного нарушения).

Размер штрафов

За нарушение правил учета, в частности, неявку по повестке, предусмотрена административная ответственность согласно статьям 210-210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Размер штрафов за такое нарушение составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен за первый случай, а за повторное в течение года сумма может быть еще больше.

Когда приходит штраф

Правоведы отмечают, что административное взыскание за правонарушение может быть взыскано в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее чем через год со дня его совершения.

Когда гражданин не появляется по вызову или нарушает другие требования ТЦК, процесс наложения штрафа проходит в несколько этапов:

Фиксация нарушения . Первоначально работники ТЦК должны зафиксировать факт нарушения (например, неявку по повестке). Это может произойти после того, как гражданин не появился в определенное время без уважительных причин или будет возвращено заказное письмо из Укрпочты.

. Первоначально работники ТЦК должны зафиксировать факт нарушения (например, неявку по повестке). Это может произойти после того, как гражданин не появился в определенное время без уважительных причин или будет возвращено заказное письмо из Укрпочты. Рассмотрение дела . После составления постановления ТЦК и СП уполномоченного рассматривать такие дела принимается решение по требованиям Постановления 560.

. После составления постановления ТЦК и СП уполномоченного рассматривать такие дела принимается решение по требованиям Постановления 560. Вынесение решения . ТЦК и СП рассматривает дело об административном правонарушении и выносит решение о наложении штрафа.

. ТЦК и СП рассматривает дело об административном правонарушении и выносит решение о наложении штрафа. Срок выполнения решения. После вынесения решения гражданину направляется письмо уведомления о необходимости уплатить штраф. Обычно это происходит спустя 5-10 рабочих дней после рассмотрения дела. Если гражданин не платит штраф добровольно, может быть начата процедура принудительного взыскания, осуществляемая через исполнительную службу.

Что влияет на сроки

Юристы рассказывают, что в разных регионах Украины сроки рассмотрения дел могут значительно отличаться . В некоторых случаях процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от загруженности территориальных центров комплектования.

Если гражданин сменил место жительства или не проживает по указанному адресу (при обновлении данных), это может задержать получение штрафа.

В случае обжалования постановления или процедуры со стороны нарушителя срок продвигается на период рассмотрения дела, если решение будет не в его пользу.

Последствия неуплаты штрафа

В случае неуплаты штрафа в определенный срок (в течение 15 дней после принятия решения) могут быть применены следующие меры:

удвоение суммы штрафа за неуплату;

принудительное взыскание штрафа через исполнительную службу;

возможно возбуждение новых административных дел.

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