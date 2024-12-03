О каких изменениях в жизни мужчинам нужно сообщать ТЦК

Юрист объяснила, когда гражданина могут оштрафовать

Во время мобилизации в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны сообщать соответствующие органы об изменении личных данных. Это можно сделать через ТЦК и СП, ЦНАП или посредством информационно-телекоммуникационных систем.

Об этом подробнее рассказала партнерша Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк в комментарии "РБК-Украина". Она объясняет, что в течение семи дней призывники, военнообязанные и резервисты должны предоставить информацию:

семейного положения;

адреса проживания (пребывание)

номеров телефона;

адреса электронной почты (при ее наличии),

получение образования;

получение новой должности.

За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Однако применение штрафа зависит от наличия или отсутствия соответствующей информации в государственных реестрах.

Как объясняет юрист Лидия Карплюк, штраф не налагают, если информация об изменениях может быть автоматически получена через электронные базы государственных органов. Например, если работодатель уведомляет налоговую службу о трудоустройстве, данные о месте работы уже доступны государству.

Однако, если информации в реестрах отсутствует, задержка с обновлением данных может считаться нарушением. Это касается, в частности, изменений состояния здоровья, влияющих на исполнение военных обязанностей. Из-за отсутствия централизованных баз медицинских данных временные проблемы со здоровьем могут рассматриваться как нарушения, если они не были зафиксированы официально.

Подобная ситуация может возникнуть и с контактными данными.

"В Украине также нет какого-либо реестра номеров телефонов, средств связи и адресов электронной почты. Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средств связи, то и это гипотетически можно считать нарушением", — отметила Карплюк.

Напомним, военнообязанный гражданин должен в течение семи дней уточнить данные в ТЦК, если у него произошли определенные изменения в жизни. Если эта информация не подтягивается из реестров, с мужчины могут взыскать штраф. За нарушение правил воинского учета предусмотрено наказание в сумме от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, когда придет штраф от ТЦК, если не явился за повесткой. Иногда срок наложения зависит от загруженности ТЦК.