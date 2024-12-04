В Чернигове задержали 16-летнюю агентку России. Помогала готовить новый воздушный удар (фото)

Девушка объезжала местность на такси и скрыто фиксировала нужные объекты

В Чернигове Служба безопасности Украины задержала 16-летнюю агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ). Девушка шпионила за защитниками Чернигова и передавала информацию врагу.

Как сообщили в СБУ, задержанная помогала россиянам "обойти" украинскую ПВО во время нового воздушного удара по региону. Агентка должна была выявить и передать россиянам координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, обороняющих приграничную область.

Для сокрытия своей шпионской деятельности девушка объезжала местность на такси и скрыто фиксировала нужные объекты. Вернувшись домой, она передавала своему российскому куратору медиафайлы с геолокациями.

"Военная контрразведка СБУ разоблачила российскую агентку, задокументировала ее преступления и задержала "на горячем", когда она фотографировала оборонный объект. Установлено, что фигурантка находилась на прямой связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, с которым коммуникировала через анонимный чат в мессенджере", — говорится в сообщении.

У девушки изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. Предательница находится под стражей. Ей объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", в начале ноября СБУ задержала бывшего депутата-регионала, работавшего ФСБ РФ и наводившего российские удары на Сумщину. Им оказался 48-летний экс-депутат Шосткинского горсовета от запретной Партии регионов.