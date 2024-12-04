У Чернігові затримали 16-річну агентку Росії. Допомагала готувати новий повітряний удар (фото)

Дівчина об’їжджала місцевість на таксі та приховано фіксувала потрібні об’єкти

У Чернігові Служба безпеки України затримала 16-річну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Дівчина шпигувала за оборонцями Чернігова та передавала інформацію ворогу.

Як повідомили у СБУ, затримана допомагала росіянам "обійти" українську ППО під час нового повітряного удару по регіону. Агентка мала виявити та передати росіянам координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.

Для приховування свого шпигування дівчина об’їжджала місцевість на таксі та приховано фіксувала потрібні об’єкти. Повернувшись додому вона передавала своєму російському куратору медіафайли з геолокаціями.

"Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала "на гарячому", коли вона фотографувала оборонний об’єкт. Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері", — йдеться у повідомленні.

У дівчини вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Зрадниця перебуває під вартою. Їй оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф", на початку листопада СБУ затримала ексдепутата-регіонала, який працював ФСБ РФ та наводив російські удари на Сумщину. Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткінської міськради від забороненої Партії регіонів.