Закон не накладывает ограничений на место проведения мер по оповещению населения ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектации регулярно изучают расписания концертов и оценивают, куда потенциально могут прийти мужчины призывного возраста. На такие мероприятия зачастую также наведываются военкомы.

Об этом рассказал журналистам глава Черкасского объединенного городского ТЦК Олег Тимошенко. При этом военком откровенно улыбался.

В Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. При этом военкомы усиленными темпапи пытаются вычислять уклонистов и отправлять их на фронт.

При этом глава Черкасского объединенного городского ТЦК Олег Тимошенко подтвердил, что военкомы изучают расписания концертов и "выделяют" те из них, на которые могут потенциально пойти мужчины.

К примеру, на выступление Тины Кароль военкомы не придут, потому что там вряд ли будут мужчины. Но на мероприятия, которые могут привлекать мужскую аудиторию военкомы все же могут наведываться.

Стоит отметить, что место, где должна вручаться повестка, законом не определено. Поэтому ее могут выдать в любом месте — по месту жительства, на остановке, блокпосту, просто на улице. Не являются исключением также такие общественные места, как концерты и рестораны.

Законно ли вручение повесток на концертах и других массовых мероприятиях

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый ранее пояснял, что представители ТЦК могут вручать повестки военнообязанным гражданам в любом публичном месте. Никаких ограничений в этом плане нет.

Постановление Кабмина №560 определяет, что уполномоченные представители ТЦК или полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ (ВОД в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность.

Проверка ВОД у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) — уполномоченными представителями ТЦК или полицейскими.

В случае выявления, что гражданин нарушает правила военного учета, обнаружения несоответствия военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов, старший группы оповещения (который согласно постановлению 560 должен быть представителем ТЦК) предлагает мужчине проследовать в ТЦК. Там его берут на военный учет и предлагают пройти ВЛК.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 11 октября, сотрудники ТЦК вместе с Национальной полицией провели массовые рейды в разных городах Украины. В частности, они пришли во Дворец спорта после того, как там завершился концерт группы "Океан Эльзы" и начали забирать посетителей в бусы.