"Уклонисты должны тихо сидеть в подвале": военный эксперт Дикий поднял шум заявлением (видео)

В сети бурно отреагировали на его слова

В Украине нужно создать атмосферу нетерпимости к уклонистам. Граждане, пытающиеся избежать службы в армии, не должны отдыхать на концертах и в клубах.

Об этом в интервью изданию "Новинарня" заявил военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий. Он прокомментировал рейд работников ТЦК после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве.

"Уклонист должен знать, что пока он уклонист, он не может ходить на концерты, он не может ходить в клубы, он вообще ни черта не может кроме как тихо сидеть где-то в подвале и надеяться, что не найдут. Это так должно быть. Не имеет он, гад, права отдыхать на концерте или в клубе на равных с защитником, который пришел в отпуск", — сказал Дикий.

Он также отметил, что власть должна выполнять свои функции. По словам Дикого, этой функцией не является "прогибаться под настроения в соцсетях". Он подчеркнул, что во время войны государство в первую очередь все же должно вести войну.

Следует отметить, что в соцсетях активно отреагировали на эти слова Дикого. Многие возмутились таким заявлением, а другие поддержали его позицию. В то же время некоторые предложили "отпустить уклонистов за границу".

Напомним, 11 октября состоялись рейды ТЦК в Киеве, Харькове, Днепре, Хмельницком, Виннице и других городах. В столице работники ТЦК появились у Дворца спорта после завершения концерта группы "Океан Эльзы".