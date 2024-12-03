В Украине запустили реформу ВВК. Как теперь пройти комиссию

Осмотр будут проводить не в ТЦК

Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу военно-врачебных комиссий (ВВК). Она должна дать возможность проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, эти изменения должны сделать прохождение военно-врачебных комиссий быстрым, удобным и лишенным коррупционных рисков.

Министр подчеркнул, что больше не нужно обращаться в ТЦК – медосмотр можно пройти в удобном месте. По информации Умерова, реформа предусматривает, что медицинский осмотр будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Информация из ЕСОЗ будет автоматически поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты.

Он отметил, что при этом военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это гарантирует объективность и беспристрастность при принятии решения о пригодности к службе.

По словам министра, каждый этап процесса будет иметь цифровой след – выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и будут храниться в реестре "Оберег".

"Мы работаем над тем, чтобы государственные услуги для военнообязанных и наших защитников были удобными, прозрачными и лишенными излишней бюрократии. Реформа ВВК – это еще один важный шаг на этом пути", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, кому точно не нужно проходить ВВК в декабре. Не могут направить на медосмотр невоеннообязанных мужчин.