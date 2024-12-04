У Украины есть повод для оптимизма: экс-заместитель Госсекретаря США о Келлоге и его "мирном плане"

Финальное слово в любых решениях США по Украине все равно будет за президентом

Назначение Кита Келлога на должность спецпредставителя Вашингтона по Украине является положительным моментом для Киева. Чиновник хорошо понимает какую угрозу Россия представляет не только для Украины, но и для США

Об этом рассказал заместитель Госсекретаря США (2008-2009), исполнительный директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер в интервью "Телеграфу": "Трамп может сделать три вещи для Украины, чтобы показать контраст с Байденом": интервью с экс-заместителем Госсекретаря США

Крамер отметил, что судя по последним комментариям Келлог поддерживает продление военной помощи Украине, однако конечное решение все же будет зависеть от нового президента США Дональда Трампа.

"Выбор генерала Келлога, по-моему, является причиной для осторожного оптимизма: это человек, который хорошо знает проблему и дает, как мне кажется, взвешенные комментарии. Но лучше всего — не делать преждевременных выводов о том, что может сделать Трамп", — сказал он.

По словам Крамера, уже становится понятно, что война в Украине не завершится до 20 января, а потому стоит подождать, пока новая администрация Белого дома начнет принимать решения.

Экс-дипломат также добавил, что план Келлога по урегулированию войны в Украине был написан в апреле, до того, как он вошел в команду Трампа. По его словам, тогда это были простые рекомендации для республиканца, но они никого ни к чему не обязывали.

"Сейчас обстоятельства иные, и Келлог будет находиться в позиции ответственности", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел Украины положительно оценили решение Трампа выдвинуть Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. Посольство Украины в США поддерживало с ним тесный контакт, в частности, в рамках экспертной дипломатии.