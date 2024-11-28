"Не новый человек": в МИД оценили кандидатуру на пост спецпредставителя США по Украине

С ним уже работали украинские дипломаты

В Министерстве иностранных дел положительно оценивают решение избранного президента США Дональда Трампа выдвинуть на должность спецпредставителя по Украине и России генерала Кита Келлога. Украинские дипломаты готовы к сотрудничеству с ним.

Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Георгий Тихий. По его словам, Келлог – не новый человек для Украины.

"Мы приветствуем номинирование генерала Кита Келлога на эту миссию. Она действительно важна и сложна", — сказал Тихий.

Спикер напомнил, что посольство Украины в США поддерживало тесный контакт с Келлогом, в частности в рамках экспертной дипломатии. По его словам, украинские дипломаты поддерживаю с ним хороший диалог и сейчас.

Тихий рассказал, что с Келлогом не раз встречались украинские делегации. В частности, он находился среди специальных гостей на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Институте Рейгана в июле.

"Конечно, мы ждем работы с ним, еще более активную. Ждем взаимодействия с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", — отметил спикер.

Напомним, Кремль может предложить Трампу поделить Украину на три части. Соответствующий документ уже подготовили, но не понятно, передали ли его в Вашингтон.