В України є привід для оптимізму: ексзаступник Держсекретаря США про Келлога і його "мирний план"

Фінальне слово в будь-яких рішеннях США щодо України все одно буде за президентом

Призначення Кіта Келлога на посаду спецпредставника Вашингтона в Україні є позитивним моментом для Києва. Чиновник добре розуміє яку загрозу Росія не лише для України, а й для США

Про це розповів заступник Держсекретаря США (2008-2009), виконавчий директор Інституту Джорджа Буша Девід Крамер в інтерв'ю "Телеграфу": "Трамп може зробити три речі для України, щоб показати контраст із Байденом": інтерв'ю з ексзаступником Держсекретаря США

Крамер зазначив, що судячи з останніх коментарів Келлог підтримує продовження військової допомоги Україні, проте кінцеве рішення все ж таки залежатиме від нового президента США Дональда Трампа.

"Вибір генерала Келлога, на мою думку, є причиною для обережного оптимізму: це людина, яка добре знає проблему і дає, як мені здається, зважені коментарі. Але найкраще — не робити передчасних висновків про те, що може зробити Трамп", — сказав він.

За словами Крамера, вже стає зрозуміло, що війна в Україні не завершиться до 20 січня, а тому варто почекати, доки нова адміністрація Білого дому почне приймати рішення.

Ексдипломат також додав, що план Келлога щодо врегулювання війни в Україні був написаний у квітні, до того, як він увійшов до команди Трампа. За його словами, тоді це були прості рекомендації для республіканця, але вони нікого ні до чого не зобов’язували.

"Зараз обставини інші, і Келлог перебуватиме у позиції відповідальності", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві закордонних справ України позитивно оцінили рішення Трампа висунути Келлога на посаду спецпредставника з питань України та Росії.