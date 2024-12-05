Читать оригинал, а потом подписывать. Как Будапештский меморандум оценивали десятки лет назад, и как оценивают сейчас

Украина отдала ядерное оружие России, а Москва "пообещала" не нападать

Памятник недальновидности и ошибка, которой воспользовалась Москва — именно так Министерство иностранных дел на днях назвало Будапештский меморандум. Сегодня этому соглашению исполняется 30 лет.

"Телеграф" изучал английский, разбираясь в разнице между guarantee и assurance, а также сравнил, как оценивали соглашение в мире до полномасштабного вторжения РФ и как оценивают после него.

Справка

1994 Украина отказалась от третьего в мире по мощности арсенала ядерного оружия и в обмен на это подписала Будапештский меморандум. Полное название документа звучит так:

Меморандум о гарантиях безопасности был подписан в Будапеште

"Меморандум о гарантии безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия".

Но гарантий безопасности Киев так и не увидел. Самые влиятельные мировые игроки США, Россия и Великобритания сделали такие туманные заверения:

уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины ,

, воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,

воздерживаться от экономического давления, что может нарушить суверенитет Украины.

Россия нарушила пункт об угрозе силой 10 лет назад, а пункт об экономическом давлении сразу после подписания (в 1994 году РФ ввела запрет ввоза украинской продукции на свои рынки в рамках одной из первых торговых войн).

Остальные две стороны утверждают – свою часть выполняют. Этот парадокс объясняется тонкостями бюрократических терминов.

Недостаток такого типа документа как "меморандум" заключается в том, что он является просто соглашением о намерениях, но еще не содержит четко прописанных обязательств.

К тому же, в Будапештском меморандуме прописано, что в случае чего-то страны будут "консультироваться":

"Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах", — говорится в меморандуме.

При этом все страны сказали, что будут проводить "консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах".

Был ли обман?

Соглашение действительно туманно, но 30 лет назад США проговаривали, что Будапештский меморандум не создает какие-либо новые обязательства.

На брифинге 1994 года американский чиновник спросил, означает ли соглашение, что Соединенные Штаты вступят в войну в случае вторжения в Украину, вспоминает WP.

"Это заверение (именно "assurances", — Ред.) по безопасности, и эти заверения соответствуют нашим обязательствам в рамках этих двух договоров (Договора о нераспространении ядерного оружия 11 января 1994 г. +Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года, — Ред.)" .Это соглашение не содержит новых гарантий или обязательств", — сказал чиновник.

Если бы в соглашении были положения, обязывающие США взять на себя новые обязанности по безопасности, — потребовалось бы рассмотрение Сената. А такого разбирательства не было. Киев же относился к меморандуму как к международному договору.

Как сделку оценивали до вторжения РФ

В девяностые США ошибочно считали ядерное оружие самой большой проблемой Украины, еще до полномасштабного вторжения РФ высказывал мнение дипломат Андерс Ослунд в статье The Atlantic Council.

Ослунд вспоминает тогдашнего посла Стивена Пайфера — ни одна цель не стояла выше в повестке дня в отношении Украины, чем обеспечение ликвидации ядерного оружия. Оглядываясь назад, озабоченность США опасностью "свободных ядерных боеприпасов" кажется неправильной.

Ведь после войны РФ против Грузии в 2008 году и Украины с 2014 года суверенитет и территориальная целостность постсоветских стран выглядели бы важнее.

Как сделку оценила РФ

Вопрос риторический, но Россия все же прибегала к комментированию Будапештского меморандума.

В 2018 году главу МИД России Сергея Лаврова спросили о том, нарушала ли Россия меморандум, аннексировав Крым. В ответ Лавров ответил следующее:

"Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушали... Он содержит только одно обязательство - не применять ядерное оружие против Украины . Никто не угрожал применить ядерное оружие против Украины", — сказал Лавров.

То есть создается впечатление, что он либо не знаком с текстом Будапештского меморандума, либо просто сказал неправду.

Как сделку оценивают после вторжения

Все согласны, что Будапештский меморандум — туманная договоренность, которая юридически ни к чему не обязывает, в обмен на отказ от вполне реального оружия. Однако это должно стать уроком будущего.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на днях согласился, что Украина имеет право испытывать разочарование из-за того, что гарантии независимости и территориальной целостности, полученные страной 30 лет назад, сегодня не соблюдаются.

"Главной стороной соглашения была Россия, получившая, пожалуй, третий по величине ядерный арсенал в мире в обмен на гарантии независимости и неприкосновенности границ Украины. Да, Украина имеет право разочароваться, что эти гарантии сегодня не соблюдаются", — заявил Сикорский.

В прошлом месяце в статье New York Times говорилось, что некоторые неизвестные западные чиновники предположили, что президент США Джо Байден может дать Украине ядерное оружие, прежде чем покинет свой пост.

Член Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон заявлял, что никто не хочет вспоминать о Будапештском меморандуме, пока продолжается война РФ против Украины. Это несправедливо и подвергает сомнению доверие со стороны всех стран-членов НАТО.

"Что происходит сейчас? Ладно, американцы предоставили Украине наибольшее количество денег и военной помощи, Великобритания тоже. Но Франция, они хорошо говорят, но когда доходит до дела, факт в том, что Франция предоставила менее 1 миллиарда евро непосредственно в виде военной помощи Итак, они находятся на 15-м или 20-м месте среди стран с самым высоким ВВП. меморандума. Следовательно, ответственность лежит на крупнейших западных странах", — заявил политик.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что президент Владимир Зеленский недавно сказал, что Украина никогда не признает временно оккупированных территорий частью России. Поэтому вариант вступления в НАТО частями она не рассматривает. В обмен на членство в НАТО Украина согласна лишь прекратить боевые действия против российских оккупантов, но не больше.