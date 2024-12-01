Может ли Украина вступить в НАТО по частям: Зеленский дал четкий ответ

В Киеве не видят проблем во вступлении в НАТО во время войны

Украина никогда не признает свои временно оккупированные территории частью России. Поэтому вариант вступления в НАТО по частям она не рассматривает.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время брифинга с новым президентом Евросовета Антониу Коштой в Киеве, передает корреспондент "Телеграфа". Глава государства отметил, что в случае вступления Украины в Альянс во время войны положение о коллективной обороне не будет применяться.

"Лучшие для нас гарантии безопасности — НАТО. Лучшие для нас гарантии экономической безопасности — ЕС", — сказал Зеленский, добавив, что для Украины вступление в эти две организации является делом принципа.

При этом он отметил, что в НАТО не могут пригласить Украину частично, поскольку это будет значить, что страна смирилась с потерей своих территорий. Однако Зеленский добавил, что если Украина вступит в Альянс во время войны, то она не сможет применить статью 5, которая предусматривает коллективную оборону.

"Страны против рисков привлечения их к войне. Украина никогда и никого не привлекала к этой войне. Я имею в виду касаемо армий стран НАТО", — сказал президент.

Он подчеркнул, что на данном этапе на этой теме можно не спекулировать, потому что Киев не получал никаких приглашений и предложений относительно защиты со стороны Запада.

Как сообщалось ранее, новые лидеры Европейского союза в первые часы пребывания на своих должностях посетили Киев с необъявленным визитом. Там они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.