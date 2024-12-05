Детали поездки Ермака в США, протесты в Грузии и ситуация в Южной Корее: главное на утро

Главные новости утра 28 ноября

Утро 27 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Протесты в Грузии

В Тбилиси и других регионах Грузии прошла еще одна ночь протестов. На одной из акций активисты сожгли флаг РФ. Сообщалось, что были столкновения на протесте возле парламента Грузии на улице Чичинадзе. Бывший главный прокурор Грузии и экс-депутат парламента Муртаз Зоделава, ссылаясь на свои источники, заявил о серьезных проблемах в рядах силовиков.

"Все, что произошло сегодня, произошло потому, что:

Позавчера группы операторов водометов разошлись по домам (поэтому последние два дня они не могли эффективно использовать эту технику, вы все это заметили).

Вчера подал в отставку начальник департамента по разгону.

Сегодня утром главный инструктор спецов, обеспечивающий психологическую подготовку, был жестоко избит своими подчиненными, его поместили в спецчасть клиники Гудушаури.

Что это все значит? Правление Бидзины завершено, мы не должны останавливаться", — говорится в сообщении.

По словам бывшего прокурора Грузии, после того, как операторы водометов отказались работать, силовики столкнулись с проблемой, поскольку не каждый может управлять такой спецтехникой.

Попытка госпореворота в Южной Корее

Всю ответственность за введение чрезвычайного военного положения в Южной Корее хотят возложить на министра обороны Ким Ён Хёна. Именно он якобы решился на этот шаг и посоветовал президенту Юн Сок Ёлю объявить военное положение. Известно, что министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён уже подал в отставку. Это же сделали и десять высокопоставленных помощников президента, в том числе глава его администрации.

При этом шесть оппозиционных партий Южной Кореи подали в парламентский комитет по законодательству предложение об объявлении импичмента действующему президенту Юн Сок Ёлю. Голосование по этому вопросу пройдет 6 или 7 декабря.

Ермак в США

Украинская делегация под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака прибыла в Вашингтон. Там она провела встречу с представителями избранного президента США Дональда Трампа. Делегацию Трампа возглавили кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц, а также будущий специальный представитель по Украине Кит Келлог.

Как пишет WSJ, ссылаясь на источники, знакомые с планами Ермака, тот посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Ранее в среду он встретился во Флориде с будущим руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. "Измученная почти трехлетней войной против России Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Но это должен быть устойчивый мир", – говорит человек, знакомый с мнением Киева.

"Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины", — говорится в материале.

Недавно Зеленский дал понять, что Украина может согласиться на прекращение огня, если ей разрешат присоединиться к НАТО. По его словам, Киев будет пытаться вернуть украинскую территорию, оккупированную Россией путем дипломатического давления, а не силой, как он давно настаивает.

При этом отмечается, что команда Трампа мало заинтересована в том, чтобы предложить Украине членство в НАТО, которое, по словам Зеленского, считает жизненно важной гарантией безопасности против будущей российской агрессии.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский дипломат в ООН смеялся, слушая о смертях гражданских украинцев.