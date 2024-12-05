Деталі поїздки Єрмака до США, протести до Грузії та ситуація у Південній Кореї: головне на ранок

Головні новини ранку 28 листопада

Ранок 27 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Протести у Грузії

У Тбілісі та інших регіонах Грузії пройшла ще одна ніч протестів. На одній із акцій активісти спалили прапор РФ. Повідомлялося, що були сутички на протесті біля парламенту Грузії на вулиці Чичінадзе. Колишній головний прокурор Грузії та ексдепутат парламенту Муртаз Зоделава, посилаючись на свої джерела, заявив про серйозні проблеми у лавах силовиків.

"Все, що сталося сьогодні, сталося тому, що:

Позавчора групи операторів водометів розійшлися по домівках (тому останні два дні вони не могли ефективно використовувати цю техніку, ви всі це помітили).

Учора подав у відставку начальник департаменту з розгону.

Сьогодні вранці головний інструктор спеців, що забезпечує психологічну підготовку, був жорстоко побитий своїми підлеглими, його помістили в спецчастину клініки Гудушаурі.

Що все це означає? Правління Бідзіни завершено, ми не повинні зупинятися", — йдеться у повідомленні.

За словами колишнього прокурора Грузії, після того, як оператори водометів відмовилися працювати, силовики зіткнулися з проблемою, оскільки не кожен може керувати такою спецтехнікою.

Спроба держпоревороту у Південній Кореї

Всю відповідальність за введення надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї хочуть покласти на міністра оборони Кім Ен Хьона. Саме він нібито наважився на цей крок і порадив президенту Юн Сок Ёлю оголосити воєнний стан. Відомо, що міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хьон уже подав у відставку. Те саме зробили і десять високопоставлених помічників президента, зокрема голова його адміністрації.

При цьому шість опозиційних партій Південної Кореї подали до парламентського комітету із законодавства пропозицію про оголошення імпічменту чинному президенту Юн Сок Йолю. Голосування з цього питання відбудеться 6 чи 7 грудня.

Єрмак у США

Українська делегація під керівництвом глави Офісу президента Андрія Єрмака прибула до Вашингтона. Там вона провела зустріч із представниками обраного президента США Дональда Трампа. Делегацію Трампа очолили кандидат на посаду радника з національної безпеки Майк Волтц, а також майбутній спеціальний представник по Україні Кіт Келлог.

Як пише WSJ, посилаючись на джерела, знайомі із планами Єрмака, той відвідує Вашингтон, щоб налагодити стосунки з помічниками Трампа. Раніше в середу він зустрівся у Флориді з майбутнім керівником апарату Білого дому Сьюзі Уайлз. "Змучена майже трирічною війною проти Росії Україна планує повідомити про свою готовність до миру. Але це має бути стійкий мир", – каже людина, знайома з думкою Києва.

"Нестабільний, тимчасовий мир не служить інтересам США чи України", — йдеться у матеріалі.

Нещодавно Зеленський дав зрозуміти, що Україна може погодитись на припинення вогню, якщо їй дозволять приєднатися до НАТО. За його словами, Київ намагатиметься повернути українську територію, окуповану Росією шляхом дипломатичного тиску, а не силою, як він давно наполягає.

При цьому наголошується, що команда Трампа мало зацікавлена у тому, щоб запропонувати Україні членство в НАТО, яке, за словами Зеленського, вважає життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський дипломат в ООН сміявся, слухаючи про смерті громадянських українців.