Биткоин взлетел до нового исторического максимума благодаря Трампу

Криптовалюта попала в список крупнейших активов мира

Биткоин впервые превысил отметку в 100 000 долларов и всего за четыре недели вырос более чем на 40%. Криптовалюта начала устанавливать один рекорд за другим после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Криптоинвестора возлагают на нового президента Америки большие надежды и активно вкладываются в "биток". Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Так, биткоин впервые в своей истории преодолел отметку в $100 тысяч. Специалисты говорят о том, что этот момент станет переломным "в истории криптоиндустрии".

Благодаря невероятному скачку, который биткоин демонстрирует на протяжении последних четырех недель, эта криптовалюта становится одним из ключевых игроков на глобальных рынках.

"Разговоры о создании стратегического резерва биткоина в США и увеличение числа компаний, добавляющих биткоин в свои корпоративные казначейства, свидетельствуют о том, что мы находимся на пороге настоящего глобального принятия биткоина", — заявил гендиректор Binance Ричард Тенг.

Биткоин теперь входит в список из семи активов и компаний с общей рыночной капитализацией выше $2.1 трлн. Среди них золото, а также технологические гиганты Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet (Google) и Amazon.

Новый рекорд биткоин поставил через несколько часов после того как Дональд Трамп объявил, что намерен назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам бывшего регулятора, дружественного криптовалютам, Пола Аткинса.

Стоит отметить, что кроме биткоина, начали дорожать другие криптовалюты, в частности Ethereum и другие. На резкий рост цены криптовалют повлияла дружелюбная позиция криптоинвесторов к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

После его победы курс биткоина уже несколько раз побил рекорд. Это произошло после того как Трамп поддержал цифровые активы во время своей предвыборной кампании. Он обещал сделать США "криптостолицей планеты" и даже предложил закрыть криптовалютой государственный долг США.

Это привело к появлению в индустрии надежд, что победа Трампа может привести к смягчению регулирования обращения криптовалют, поскольку при Джозефе Байдене правила только ужесточались.

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