В Южной Корее вину за попытку госпереворота хотят повесить на министра обороны, но это не спасет президента

Ситуация в Сеуле остается напряженной

Всю ответственность за введение чрезвычайного военного положения в Южной Корее хотят возложить на министра обороны Ким Ён Хёна. Именно он якобы решился на этот шаг и посоветовал президенту Юн Сок Ёлю объявить военное положение.

Однако это не смягчило настроения в парламенте, который уже в ближайшее время собирается проголосовать за импичмент действующего президента. Об этом сообщает южнокорейское издание YNA.

Известно, что министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён уже подал в отставку. Это же сделали и десять высокопоставленных помощников президента, в том числе глава его администрации.

На пост нового министра обороны была выдвинута кандидатура Чхве Бён Хёка, отставного армейского генерала, который в настоящее время является послом Южной Кореи в Саудовской Аравии.

Он с 2019 по 2020 год занимал должность заместителя командующего Объединенными силами Южной Кореи и США. Хёка характеризуют как опытного военного профессионала с глубоким пониманием вопросов национальной безопасности и обширным опытом ведения боевых действий.

Справа - кандидат на пост министра обороны Чхве Бён Хёк

При этом шесть оппозиционных партий Южной Кореи подали в парламентский комитет по законодательству предложение об объявлении импичмента действующему президенту Юн Сок Ёлю.

Представители оппозиции отметили, что объявление военного положения вызвало панику и страх у населения и привело к беспорядкам и стычкам с правоохранителями и армией. Они также считают, что прокуратура должна предъявить президенту обвинения в государственной измене.

Голосование по вопросу импичмента пройдет 6 или 7 декабря.

На данный момент полиция начала расследование против президента. О каком-либо политическом будущем Юн Сок Ёля говорить не приходится. Дальше его ждут суды и, возможно, тюрьма.

Что этому предшествовало

Во вторник, 3 декабря, в 23:00 по Сеулу президент Республики Корея Юн Сок Ёль выступил со срочным обращением к народу, где объявил о введении чрезвычайного военного положения в стране в связи с угрозой национальной безопасности. По его словам, решение ввести военное положение принято, чтобы "не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи их свободы и счастья".

После этого у главного здания парламента страны начали собираться протестующие. У входа в парламент произошли столкновения между гражданскими, депутатами и военными.

Военные пытались помешать депутатам попасть в парламент. Силовики выбили окна и проникли в здание, чтобы сорвать голосование.

Однако парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Из 300 депутатов парламента присутствовало 190 и все они поддержали соответствующую резолюцию. Согласно Конституции страны, военное положение должно быть отменено, когда этого требует парламентское большинство.

Когда здесь последний раз вводили военное положение

В последний раз военное положение в Южной Корее объявляли в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пака Чон Хи. По данным местных СМИ, нарушающих военное положение могут арестовать без ордера на арест.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен неоднократно выступал против военной поддержки Украины, объясняя это тем, что Республике Корея нужно сохранять дружеские отношения с КНР и Россией. Демпартия известна своим положительным отношением к режиму в Северной Коре, пытаясь найти понимание с Пхеньяном с помощью Пекина или Москвы.