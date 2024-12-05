Ермак встретился с представителями Трампа
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Детали встречи не раскрываются
Украинская делегация под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака прибыла в Вашингтон. Там она провела встречу с представителями избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что делегацию Трампа возглавили кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц, а также будущий специальный представитель по Украине Кит Келлог.
Детали встречи не раскрываются. Издание отмечает, что визит Ермака связан с поиском поддержки у новой администрации Белого дома в вопросах отражения российского вторжения.
Накануне издание NV писало, что Ермак хотел поехать в США сразу после выборов, однако тогда не удалось организовать необходимые встречи.
Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел Украины положительно оценили решение Трампа выдвинуть Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. Посольство Украины в США поддерживало с ним тесный контакт, в частности, в рамках экспертной дипломатии.
При этом Келлог ранее рассказал, что Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обсуждали возможности завершения войны.