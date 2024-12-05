Ермак встретился с представителями Трампа

Детали встречи не раскрываются

Украинская делегация под руководством главы Офиса президента Андрея Ермака прибыла в Вашингтон. Там она провела встречу с представителями избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Отмечается, что делегацию Трампа возглавили кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц, а также будущий специальный представитель по Украине Кит Келлог.

Детали встречи не раскрываются. Издание отмечает, что визит Ермака связан с поиском поддержки у новой администрации Белого дома в вопросах отражения российского вторжения.

Накануне издание NV писало, что Ермак хотел поехать в США сразу после выборов, однако тогда не удалось организовать необходимые встречи.

Как сообщалось ранее, в Министерстве иностранных дел Украины положительно оценили решение Трампа выдвинуть Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. Посольство Украины в США поддерживало с ним тесный контакт, в частности, в рамках экспертной дипломатии.

При этом Келлог ранее рассказал, что Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обсуждали возможности завершения войны.