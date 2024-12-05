Кто не сможет получить отсрочку от мобилизации в декабре

Даже некоторые студенты подлежат призыву

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, некоторые мужчины имеют отсрочку от призыва, а некоторым ее отменили.

Адвокат Роман Симутин объяснил, кто не имеет законных оснований на отсрочку и при каких условиях можно потерять ее в декабре. Право на отсрочку не имеют:

студент-заочник, или студент на вечерней форме, или получает второе высшее образование и т.п.;

многодетный отец и у него есть задолженность по уплате алиментов;

ухаживает за супругой (супругом) с инвалидностью 3 группы (здесь есть несколько исключений);

ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, но кроме него есть другие родственники, которые тоже могут это делать;

одинокий отец, но при этом мама ребенка (детей) не была лишена родительских прав, она не признана умершей/пропавшей без вести и она не находится в тюремном заключении;

работает на предприятии, организации или учреждении Минобороны Украины и не имеет бронирования;

ранее был ограничен пригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но после повторного медосмотра признан пригодным.

Когда отсрочку могут аннулировать

Юрист отмечает, что отсрочку могут отменить только в двух случаях:

Предоставление ложных данных. Если при оформлении отсрочки военнообязанный подал фальшивые документы или сознательно предоставил ложную информацию.

Утрата оснований для отсрочки. Например, если лицо, ухаживавшее за родственником с инвалидностью, не выполняет эти обязанности или если меняется статус здоровья, ранее разрешающий отсрочку.

Также Симутин добавил, что право на отсрочку законно и защищено. ТЦК и СП не могут по своему усмотрению отказать в ее оформлении или отменить без законных оснований. В случае конфликтных ситуаций граждане могут обжаловать решение военных комиссий в административном порядке или через суд.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если пришла повестка, а вы имеете право на отсрочку от мобилизации. Важно собрать все документы, подтверждающие право.