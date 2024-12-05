Что делать, если пришла повестка, а вы имеете право на отсрочку

Важно собрать все документы, подтверждающие право

В Украине некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Для того чтобы отсрочить свой призыв на службу, нужно оформить соответствующие документы.

Юрист Дмитрий Франчук объяснил для РБК-Украина, что делать, если мужчине вручили повестку, но у него есть законные основания для отсрочки. По его словам, получение повестки не является автоматическим призывом в ряды Вооруженных Сил.

Если у гражданина есть основания для отсрочки, в частности состояние здоровья, учеба, уход за родными или другими лицами, важно своевременно подать соответствующее заявление в территориальный центр комплектования.

Как правильно оформить отсрочку

Для начала соберите необходимые документы. Это могут быть:

справка из учебного заведения;

медицинское заключение;

свидетельство о рождении ребенка или документы по уходу за родственниками.

Затем подготовьте заявление о предоставлении отсрочки, добавив в него копии собранных документов. Ее нужно подать лично в ТЦК.

В случае подачи документов по состоянию здоровья придется подтвердить диагноз на военно-врачебной комиссии.

Франчук отмечает, если гражданину отказывают в отсрочке без достаточных оснований, он может обжаловать это решение в административном порядке или через суд.

Юрист подчеркнул важность скорейшего подачи заявления, чтобы работники ТЦК и СП могли оперативно его рассмотреть. Он подчеркнул, что своевременная подача документов обеспечит соблюдение права военнообязанного на отсрочку, если для этого есть законные основания, и позволит избежать призыва в армию.

"Также подача заявления поможет избежать недоразумений и конфликтных ситуаций с ТЦК и СП", — подчеркнул Франчук.

Напоминаем, что оформить отсрочку можно онлайн через приложение "Резерв+". Теперь сервис доступен:

людям с инвалидностью, имеющим актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;

студентам и аспирантам, получающим последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистратуры учатся на аспирантуре;

многодетным родителям, содержащим троих или более несовершеннолетних детей.