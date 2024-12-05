Ермак уже встретился с топ-чиновниками США: детали визита - СМИ

О визите Ермака в США сообщили украинские СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в преддверии инаугурации Дональда Трампа на посту президента США, прибыл с визитом в Соединенные Штаты.

Как сообщила "Украинская правда", Ермак посетил Флориду и Вашингтон. Он уже провел встречи с новоизбранным вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и будущим советником по национальной безопасности Дональда Трампа Майком Волтцом.

Кроме того Андрей Ермак с будущим руководителем аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз. Она также является членом администрации Дональда Трампа.

На данный момент о деталях встречи, а также о предмете переговоров, не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали, что визит Ермака связан с поиском поддержки у новой администрации Белого дома в вопросах отражения российского вторжения. Также сообщалось, что Ермак хотел поехать в США сразу после выборов президента, однако тогда не удалось организовать необходимые встречи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина готова немедленно провести демократические выборы после установления справедливого мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.