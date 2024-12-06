У США підготували значний пакет допомоги для України: що про нього відомо

США не припинять підтримувати Україну

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з чинним радником з національної безпеки Джейком Салліваном. Останні заявив про те, що Білий дім в останню хвилину розробив стратегію щодо зміцнення позицій України.

Ця стратегія включає в себе військову допомогу і введення масштабних нових санкцій проти Росії. Про це заявляє видання The Guardian.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з Андрієм Єрмаком та пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки вже до середини січня.

"США також обіцяють підтримати Україну в її кадровому питанні, пропонуючи навчати нових солдатів на об'єктах за межами української території. Сполучені Штати також оголосили про низку нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями, з метою ускладнити можливості Росії продовжувати воєнні дії та посилити позиції України за столом переговорів, що могли б закласти підґрунтя для майбутнього врегулювання", — ідеться в повідомленні.

"Останній ривок" Білого дому було зроблено трохи більше ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, коли США можуть представити абсолютно нову стратегію повного припинення вогню.

Згідно з повідомленням Reuters, команда обраного президента розробляє мирну пропозицію для України, яка фактично відсуне її членство в НАТО і потенційно змусить поступитися значною територією Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Келлог розкрив деталі вересневої зустрічі Зеленського та Трампа. Йшлося про те, що "пора закінчувати цю війну", яка триває вже понад тисячу днів.