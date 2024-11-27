Их боятся зря: предки Киевских князей поклонялись этим птицам и мифическим существам

Варяжские воины, вдохновленные силой воронов и драконов, изменили карту Восточной Европы, положив начало могущественному государству – Киевской Руси

Ключевое событие, навсегда изменившее Мир, произошло в 882 году. Скандинавский конунг Олег Вещий захватил Киев и привез с собой Игоря Рюриковича и правил от его имени. Это событие считается официальным началом образования Киевской Руси.

В глубинах скандинавской истории есть особые символы, которые навсегда запечатлелись в легендах о викингах – воинственных мореплавателях Северной Европы. Среди них особое место занимают вороны и драконы, не просто элементы мифологического мировоззрения, а настоящие духовные руководители викингов. "Телеграф" разузнал много интересного.

Вороны: глаза богов и символ победы

Для викингов вороны были гораздо больше, чем обычные птицы. Эти черные крылатые создания были священными спутниками в войне и мореходности. Они символизировали разум, стратегическую осторожность и божественное знание.

В скандинавской мифологии вороны были напрямую связаны с верховным богом Одином. Два ворона – Хугин (Hugin) и Мунин (Munin) – ежедневно летали по миру и приносили Единую информацию обо всем происходящем. Это делало воронов своего рода разведчиками богов.

Викинги считали, что присутствие воронов во время похода – хороший знак. Их появление предвещало успех битвы, мудрое решение и божественную помощь.

Драконы: воплощение могущества на морских волнах

Не менее важным символом для викингов были драконы. Изображения драконов, украшавших носы их легендарных кораблей – "драккаров", имели глубокий мифологический смысл.

Название "драккар" напрямую происходит от скандинавского слова "drage", что означает "дракон". Эти огромные лодки были не просто средством передвижения, а настоящими плавучими крепостями, олицетворявшими мощь и непобедимость викингов.

Главы драконов на бортах судов имели двойное назначение. Во-первых, запугать врагов "темной" силой, а во-вторых, обеспечить духовную защиту во время морских путешествий.

Вороны и драконы в культуре викингов – это гораздо больше, чем просто мифологические символы. Это сложные образы, олицетворяющие глубину мировоззрения, духовные ценности и военную философию этого уникального народа мореплавателей.

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