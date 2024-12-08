"Астанавітєсь"! Мережа вибухнула мемами після втечі Асада з Сирії до Путіна

Люди не стримують емоцій

У неділю, 8 грудня, стало відомо, що Башар Асад після подій у Сирії разом із родиною прилетів у Москву. Російські ЗМІ стверджують, що йому та родині надали притулок. У зв'язку з цим мережа вибухнула мемами та жартами.

"Телеграф" зібрав для вас цікаве. Тут і жарти про Януковича, Путіна та Медведчука, коментував навіть Юрій Луценко.

Люди нагадали йому слова 10-ти річної давності, коли Асад говорив, що він ніколи не поїде із Сирії, як це зробив колишній президент-втікач Віктор Янукович.

Також у мережі створили колаж з фотографіями Віктора Януковича, Башара Асада, Володимира Путіна, Віктора Медведчука. А поряд написали текст з фразою "Астанавітєсь", яку свого часу казав президент-втікач Янукович.

Також були інші меми та жарти щодо його прихистку у Москві. Люди не стримувались у творчості.

Не забули люди згадати про фотографію Асади із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. У мережі пожартували про прихисток у країні до весни.

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко також створив жарт на тему прихистку. Він зобразив Віктора Януковича та Башару Асаду за столом.

Ситуація в Сирії — що відомо

Раніше сьогодні російське Міністерство закордонних справ заявило, що сирійський президент Башар Асад нібито погодився передати владу "мирним шляхом" після чого покинув Сирію.

До того Reuters повідомляв, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, через те, що його літак летів дивним маршрутом, а потім взагалі зник із радарів.

Окрім цього, стало відомо, що насправді сталося з Асадом після втечі з Сирії. Деталі розповіла українська розвідка.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 грудня, сирійські повстанці взяли під контроль столицю Дамаск та повалили режим диктатора Башара Асада. Детальніше про ситуацію в Сирії, можна дізнатись в матеріалі "Телеграфу".