Какие документы могут проверять у мужчин во время войны

Электронные варианты имеют такую юридическую силу, как и бумажные

В условиях военного положения в Украине граждане обязаны постоянно иметь при себе документы, подтверждающие личность. Для мужчин паспорта будет недостаточно.

"Телеграф" рассказывает, какие документы могут проверять у мужчин во время мобилизации. Военно-учетный документ обязателен для проверки по требованию представителей ТЦК и СП или правоохранителей.

Получить военно-учетный документ можно в территориальных центрах комплектования через ЦНАП или мобильное приложение "Резерв+", а также через портал "Дия". Отсутствие этих документов может стать основанием для задержания или составления административного протокола .

Какие бывают военно-учетные документы

Военный билет — выдается лицам, прошедшим военную службу или находящимся в запасе.

Приписное удостоверение — получают граждане, которые проходят приписку к призывным участкам (обычно в возрасте 16–17 лет).

Временное удостоверение военнообязанного — выдается вместо военного билета при его потере, повреждении или в других случаях, когда военный билет недоступен.

Удостоверение офицера запаса — выдается гражданам, получившим воинское звание офицера после окончания военных кафедр при высших учебных заведениях.

Следует отметить, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Следует следить за наличием всех необходимых документов, ведь их проверка может осуществляться в любое время в рамках мер по обеспечению безопасности во время военного положения или оповещения.

Напомним, юристы объяснили, что отсутствие документов во время проверки может привести к:

работники ТЦК могут пригласить человека пройти в отделение для идентификации;

если мужчина военнообязан, но не имеет документов, ему могут выписать повестку на явку в ТЦК для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии;

мужчины могут попросить прийти повторно в ТЦК и СП, уже имея все необходимые документы;

в некоторых случаях отсутствие документов может рассматриваться как нарушение правил воинского учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа;

если мужчина уклоняется от исполнения воинского долга, его могут принудительно доставить в ТЦК по решению суда.

Если мужчина забыл документы, юристы советуют спокойно разъяснить ситуацию представителям ТЦК и договориться о следующей встрече.

Ранее "Телеграф" писал, имеют ли право представители ТЦК останавливать авто. Если сотрудники ТЦК работают совместно с полицией, водитель обязан удовлетворить требование полицейских об остановке и предоставить документы.