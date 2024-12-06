17-летние украинцы смогут становиться на воинский учет онлайн

Идти в ТЦК не придется

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект №12076, вводящий автоматическое взятие на воинский учет 17-летних юношей. Это можно будет сделать через мобильное приложение "Резерв+".

То есть встать на учет призывников без необходимости посещать территориальные центры комплектования и без военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Процесс регистрации будет проходить через Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста в приложении "Резерв+". После идентификации система автоматически сгенерирует военно-учетный документ.

В проекте закона предусмотрены и новые правила для женщин. Те, кто изъявит желание пройти базовую военную подготовку, сначала будут брать на учет призывников. После завершения службы женщины будут автоматически попадать на учет военнообязанных.

Напомним, что Министерство обороны рассматривает возможность интеграции функции онлайн-трекинга повесток в мобильном приложении "Резерв+". Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, новый функционал позволит военнообязанным отслеживать все этапы передачи повесток, начиная от их оформления и до доставки.

Замминистра обороны также сообщила, что в мобильном приложении могут появиться и другие полезные функции:

повторное обновление военно-учетных данных;

запуск отсрочек через приложение;

возможность подписания смартконтрактов.

Минобороны имеет целью интегрировать все сервисы ТЦК в "Резерв+", что позволит создать эффективную цифровую альтернативу бумажной бюрократии.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если у "Резерв+" не подтягивает отсрочку от мобилизации. Причиной этого может быть отсутствие внесенных данных в Единый реестр призывников "Оберег".