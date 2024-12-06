Из-за штрафов от ТЦК мужчинам будут блокировать карточки и снимать деньги

Если примут закон о заочных штрафах, это будет конвейер, — Симутин

В следующем году в Украине могут измениться правила мобилизации. Вероятно, изменения произойдут в процессе наложения и взыскания штрафов.

Адвокат Роман Симутин в комментарии для ТСН.ua рассказал, что количество штрафов и их внедрение может существенно возрасти, особенно если будут приняты новые законодательные инициативы.

По словам адвоката, проведение рейдов с участием ТЦК сохранится явно как минимум на нынешнем уровне, а количество наложенных штрафов может увеличиться примерно на 15%.

Однако в случае принятия законопроектов о заочных штрафах и автоматической блокировке счетов нарушителей, ситуация кардинально изменится.

"При условии, если нынешнее законодательство не изменится, то значительного скачка по штрафам не будет. Ориентировочно на 15% увеличится их количество и вынесенных постановлений. Но, если примут закон о заочных штрафах, приложение об автоматической блокировке счетов по исполнительному производству, то это будет конвейер", — объясняет Симутин.

Юрист рассказывает, если будут заочные штрафы, руководитель ТЦК не будет вызывать гражданина для рассмотрения дела. По его словам, тогда перспектива обжалования такого штрафа будет равна нулю.

Симутин пояснил, что после вынесения постановления о штрафе оно автоматически направляется в исполнительную службу. В результате счета нарушителя сразу блокируются, а необходимая сумма списывается.

Ранее "Телеграф писал, что будет, если не показать представителям ТЦК военный билет. За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф.