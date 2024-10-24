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Что грозит мужчине за отсутствие документов во время проверки ТЦК

Автор
Каролина Терещенко
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Проверка документов
Проверка документов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Гражданина могут попросить прийти повторно в военкомат

Во время военного положения украинцы должны носить при себе документы. У мужчин должен быть не только паспорт, но и военный билет и другие необходимые документы, например медицинские справки или об обучении.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина". По его словам, это поможет избежать разногласий во время встреч с представителями ТЦК и СП.

"Если при встрече с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки у вас не будет при себе необходимых документов, это может привести к определенным последствиям", — отмечает юрист.

Франчук пояснил, что отсутствие документов при проверке может привести к:

  • работники ТЦК могут пригласить человека пройти в отделение для идентификации;
  • если мужчина военнообязан, но не имеет документов, ему могут выписать повестку на явку в ТЦК для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии;
  • мужчины могут попросить прийти повторно в ТЦК и СП, уже имея все необходимые документы;
  • в некоторых случаях отсутствие документов может рассматриваться как нарушение правил военного учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа;
  • если мужчина уклоняется от исполнения воинского долга, его могут принудительно доставить в ТЦК по решению суда.

Что делать, если забыли документы

Если мужчина забыл документы, Франчук советует спокойно объяснить ситуацию представителям ТЦК и договориться о следующей встрече.

"Объясните, что вы забыли документы и попросите назначить другую встречу. Обязательно запишите контактные данные работника ТЦК и дату и время следующей встречи. До этой даты соберите все необходимые документы", — рассказывает юрист.

Он отмечает, что сотрудники военкомата должны действовать в соответствии с законом. При отсутствии необходимых документов гражданину следует обратиться в территориальный центр комплектования для решения вопроса.

Напоминаем, что во время военного положения мужчинам нужно носить при себе не только паспорт, но и военный билет или приписное удостоверение. Военно-учетный документ можно получить в территориальных центрах комплектования, ЦНАПах или через мобильное приложение "Резерв+".

Наличие этих документов обязательно, ведь правоохранители могут проверять документы в любой момент. Отсутствие паспорта или военно-учетного документа может привести к задержанию.

Ранее "Телеграф" писал, нужен ли мужчине военный билет для регистрации брака. В консульских учреждениях за рубежом могут потребовать обновления военно-учетных данных, но в ЗАГСах на территории Украины таких требований нет.

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#Документы #Мобилизация #Перевірка #ТЦК