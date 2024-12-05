В "Резерв+" появится функция, которая позволит отследить повестку как посылку
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Скоро в приложении будут все сервисы ТЦК
В Украине могут появиться новые цифровые услуги для военнообязанных. Министерство обороны рассматривает возможность интеграции функции онлайн-трекинга повесток в мобильном приложении "Резерв+".
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По ее словам, новый функционал позволит военнообязанным отслеживать все этапы передачи повесток, начиная от их оформления и до доставки.
"Технически организовать треккинг не сложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем плюсы, минусы и возможные риски. Если правительство поддержит и будет принято соответствующее законодательство, мы сможем разработать этот функционал очень быстро", — рассказывает Черногоренко.
Заместитель министра обороны также сообщила, что в мобильном приложении могут появиться и другие полезные функции:
- повторное обновление военно-учетных данных;
- запуск отсрочек через приложение;
- возможность подписания смарт-контрактов.
Минобороны имеет целью интегрировать все сервисы ТЦК в "Резерв+", что позволит создать эффективную цифровую альтернативу бумажной бюрократии.
"Мы стремимся завершить этот процесс к концу 2025 года" — подчеркнула Черногоренко.
Напоминаем, что у "Резерв+" можно оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Сервис уже доступен:
- людям с инвалидностью, имеющим актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;
- студентам и аспирантам, получающим последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистратуры учатся на аспирантуре;
- многодетным родителям, содержащим троих или более несовершеннолетних детей.
В Минсоцполитики подчеркнули, что в ближайшее время сервис будет расширен.
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