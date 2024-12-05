В "Резерв+" появится функция, которая позволит отследить повестку как посылку

Скоро в приложении будут все сервисы ТЦК

В Украине могут появиться новые цифровые услуги для военнообязанных. Министерство обороны рассматривает возможность интеграции функции онлайн-трекинга повесток в мобильном приложении "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По ее словам, новый функционал позволит военнообязанным отслеживать все этапы передачи повесток, начиная от их оформления и до доставки.

"Технически организовать треккинг не сложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем плюсы, минусы и возможные риски. Если правительство поддержит и будет принято соответствующее законодательство, мы сможем разработать этот функционал очень быстро", — рассказывает Черногоренко.

Заместитель министра обороны также сообщила, что в мобильном приложении могут появиться и другие полезные функции:

повторное обновление военно-учетных данных;

запуск отсрочек через приложение;

возможность подписания смарт-контрактов.

Минобороны имеет целью интегрировать все сервисы ТЦК в "Резерв+", что позволит создать эффективную цифровую альтернативу бумажной бюрократии.

"Мы стремимся завершить этот процесс к концу 2025 года" — подчеркнула Черногоренко.

Напоминаем, что у "Резерв+" можно оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Сервис уже доступен:

людям с инвалидностью, имеющим актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;

студентам и аспирантам, получающим последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистратуры учатся на аспирантуре;

многодетным родителям, содержащим троих или более несовершеннолетних детей.

В Минсоцполитики подчеркнули, что в ближайшее время сервис будет расширен.

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