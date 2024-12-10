Это будет максимально быстро и болезненно для Путина. Политолог раскрыл суть "Плана Б" Трампа по России

РФ дышит на ладан, говорит Игорь Чаленко.

Если даже после провала своей политики в Сирии президент Владимир Путин окажется недоговороспособным и продолжит настаивать на своих требованиях по Украине, высказанных в 2022 году на переговорах в Стамбуле, президент США Дональд Трамп может применить "План Б" с усилением экономического и военного давления на Россию. Одним из таких способов может стать использование плана Помпео, эксгоссекретаря США времен первого срока Трампа, предусматривающего ленд-лиз Украине военной техники и боеприпасов на 500 млрд долларов и отмену ограничений на виды и применение вооружения, полученного Киевом от Вашингтона.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Игорь Чаленко. Он объяснил, когда может начаться реализация этого плана.

— Я думаю, что "План Б" будет состоять как минимум в дальнейшей военной поддержке, то есть отправке оружия Украине. Баланс, вероятно, сместится в сторону европейских стран (примерно 70х30 процентов) плюс параллельно Трамп активнее будет использовать именно экономические санкции, — говорит политический эксперт. — Потому что, несмотря на масштабы 16 000+ санкций в отношении РФ, мы же понимаем, что их вводят всегда поздно и не в том количестве, не в тех масштабах, как это предлагала украинская сторона.

Сейчас российская экономика объективно дышит на ладан, и об этом говорят профильные экономические аналитики, отмечает Игорь Чаленко.

— Понятно, что Российская Федерация будет и дальше финансировать собственный ВПК, выбрасывать средства на армию (сейчас подписан новый федеральный бюджет, дополнительно 4% от общих расходов бросают на армию, фантастические чуть ли не 150 млрд долларов). Но нюанс в том, если Трамп вводит санкции — делает это максимально быстро и максимально болезненно. И мы это помним, например, по теме "Северного потока-2", когда были введены санкции во время первого президентства Донни, — объясняет политолог.

По его мнению, "План Б" как раз будет заключаться в принуждении Путина к миру и через экономический фактор в том числе.

— То, что Украина продолжит получать помощь в военном варианте — я не сомневаюсь. Единственный нюанс: пока в заявлениях Трампа не чувствуется, что он все-таки склоняется к озвученному плану Помпео. Мы помним тему с ленд-лизом на 500 миллиардов для Украины. Я думаю, что в ближайшие месяцы об этом не будет звучать, но в среднесрочной перспективе, если все-таки Путин не будет договороспособным, то я не исключаю даже реинкарнацию плана Помпео, — подытожил политический эксперт.

Напомним, Майк Помпео заявил, что по возвращении в Белый дом Дональд Трамп сменит позицию по войне в Украине и вынужден будет занять более "ястребину" позицию к России.