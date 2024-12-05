"Им будет большая Ж": названы три причины, которые заставят Путина пойти на переговоры

Президента РФ и его окружение испугает только реальная перспектива "катастрофы"

Россия может пойти на дипломатическое завершение войны только в том случае, если все остальные альтернативы будут для Кремля еще хуже и катастрофичнее. Речь идет о том, что Путина способны подтолкнуть к такому сценарию коллапс в российской экономике, реальная угроза его жизни и проблемы с силовыми структурами.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил политолог Олег Саакян. По его словам, такое развитие событий вполне возможно.

Так, на дипломатическое завершение войны Путин может пойти только тогда, когда поймет, что в противном случае наступит катастрофический сценарий. На такой шаг его может подтолкнуть три фактора.

"Катастрофический сценарий для Путина включает угрозу его жизни, возможный крах российской экономики и следующий за этим коллапс, а также утрата поддержки со стороны силовых структур. Только реальная угроза катастрофы в РФ может подтолкнуть Кремль к дипломатическому завершению войны", — подчеркнул Саакян.

Он также добавил, что на сегодняшний день в российском обществе мнения на счет дальнейшего продолжения или не продолжения войны, а также поддержки правительства в его решениях, очень неоднородны. И если ситуация в РФ действительно качнется, то Путин будет вынужден предпринимать "экстренные" меры.

"И если не будет денег на зарплаты силовому аппарату и он даст трещину, то Россия просто расползется по швам и развалится. И вот когда Путин и его окружение будут понимать, что вокруг них назревает реальная катастрофа, то его подтолкнет их отказаться от своих амбиций относительно Украины", — резюмировал эксперт.

Больше о внутренней политической ситуации в Украине, создании нового министерства, перспективах вступления в НАТО и рычагах влияния Трампа на Путина смотрите в большом интервью с политологом Олегом Саакяном на YouTube-канале "Телеграфа":

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия разработала документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 год, где среди прочего есть план разделения Украины на три части. Не исключено, что документ могут передать представителям следующей администрации США, которую возглавит Дональд Трамп.