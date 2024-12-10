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Це буде максимально швидко і болісно для Путіна. Політолог розкрив суть "Плану Б" Трампа по Росії

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Ігор Тимофєєв
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Путіна хочуть примусити до миру через економічний чинник
Путіна хочуть примусити до миру через економічний чинник. Фото Колаж "Телеграфа"

Економіка РФ дихає на ладан, каже Ігор Чаленко

Якщо навіть після провалу своєї політики в Сирії президент Володимир Путін виявиться недоговороздатним і продовжить наполягати на своїх вимогах щодо України, висловлених 2022 року на переговорах у Стамбулі, президент США Дональд Трамп може застосувати "План Б" із посиленням економічного і військового тиску на Росію. Одним з таких способів може стати використання плану Помпео, ексдержсекретаря США часів першого строку Трампа, що передбачає ленд-ліз Україні військової техніки та боєприпасів на 500 млрд доларів і скасування обмежень на види та застосування озброєння, яке Київ отримає від Вашингтона.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Ігор Чаленко. Він пояснив, коли може початися реалізація цього плану.

— Я думаю, що "План Б" полягатиме як мінімум в подальшій військовій підтримці, тобто надсиланні зброї Україні. Баланс, імовірно, зміститься в бік європейських країн (десь 70х30 відсотків) плюс паралельно Трамп активніше буде використовувати саме економічні санкції, — каже політичний експерт. — Бо попри масштаби 16 000+ санкцій щодо РФ ми ж розуміємо, що їх вводять завжди запізно і не в тій кількості, не в тих масштабах як це пропонувала українська сторона.

Зараз російська економіка об'єктивно дихає на ладан, і про це говорять профільні економічні аналітики, зауважує Ігор Чаленко.

— Зрозуміло, що Російська Федерація буде і надалі фінансувати власний ВПК, викидати кошти на армію (зараз підписано новий федеральний бюджет, додатково 4% від загальних видатків кидають на армію, фантастичні ледь не 150 млрд доларів). Але нюанс в тому, якщо Трамп запроваджує санкції — робить це максимально швидко і максимально болісно. І ми це пам'ятаємо, наприклад, по темі "Північного потоку-2", коли були запроваджені санкції під час першого президентства Донні, — пояснює політолог.

На його думку, "План Б" якраз полягатиме в примусі Путіна до миру і через економічний чинник в тому числі.

— Те, що Україна продовжить отримувати допомогу у військовому варіанті — я не маю сумнівів. Єдиний нюанс: поки що у заявах Трампа не відчувається, що він все-таки схиляється до озвученого плану Помпео. Ми пам'ятаємо тема з ленд-лізом на 500 мільярдів для України. Я думаю, що в найближчі місяці про це не звучатиме, але в середньостроковій перспективі, якщо все ж таки Путін не буде договороздатним, то я не виключаю навіть реінкарнацію плану Помпео, — підсумував політичний експерт.

Нагадаємо, Майк Помпео заявив, що після повернення в Білий дім Дональд Трамп змінить позицію щодо війни в Україні і змушений буде зайняти більш "яструбину" позицію до Росії.

Теги:
#Володимир Путін #Санкції проти Росії #Мирні переговори #Майк Помпео