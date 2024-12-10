Це буде максимально швидко і болісно для Путіна. Політолог розкрив суть "Плану Б" Трампа по Росії

Економіка РФ дихає на ладан, каже Ігор Чаленко

Якщо навіть після провалу своєї політики в Сирії президент Володимир Путін виявиться недоговороздатним і продовжить наполягати на своїх вимогах щодо України, висловлених 2022 року на переговорах у Стамбулі, президент США Дональд Трамп може застосувати "План Б" із посиленням економічного і військового тиску на Росію. Одним з таких способів може стати використання плану Помпео, ексдержсекретаря США часів першого строку Трампа, що передбачає ленд-ліз Україні військової техніки та боєприпасів на 500 млрд доларів і скасування обмежень на види та застосування озброєння, яке Київ отримає від Вашингтона.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Ігор Чаленко. Він пояснив, коли може початися реалізація цього плану.

— Я думаю, що "План Б" полягатиме як мінімум в подальшій військовій підтримці, тобто надсиланні зброї Україні. Баланс, імовірно, зміститься в бік європейських країн (десь 70х30 відсотків) плюс паралельно Трамп активніше буде використовувати саме економічні санкції, — каже політичний експерт. — Бо попри масштаби 16 000+ санкцій щодо РФ ми ж розуміємо, що їх вводять завжди запізно і не в тій кількості, не в тих масштабах як це пропонувала українська сторона.

Зараз російська економіка об'єктивно дихає на ладан, і про це говорять профільні економічні аналітики, зауважує Ігор Чаленко.

— Зрозуміло, що Російська Федерація буде і надалі фінансувати власний ВПК, викидати кошти на армію (зараз підписано новий федеральний бюджет, додатково 4% від загальних видатків кидають на армію, фантастичні ледь не 150 млрд доларів). Але нюанс в тому, якщо Трамп запроваджує санкції — робить це максимально швидко і максимально болісно. І ми це пам'ятаємо, наприклад, по темі "Північного потоку-2", коли були запроваджені санкції під час першого президентства Донні, — пояснює політолог.

На його думку, "План Б" якраз полягатиме в примусі Путіна до миру і через економічний чинник в тому числі.

— Те, що Україна продовжить отримувати допомогу у військовому варіанті — я не маю сумнівів. Єдиний нюанс: поки що у заявах Трампа не відчувається, що він все-таки схиляється до озвученого плану Помпео. Ми пам'ятаємо тема з ленд-лізом на 500 мільярдів для України. Я думаю, що в найближчі місяці про це не звучатиме, але в середньостроковій перспективі, якщо все ж таки Путін не буде договороздатним, то я не виключаю навіть реінкарнацію плану Помпео, — підсумував політичний експерт.

Нагадаємо, Майк Помпео заявив, що після повернення в Білий дім Дональд Трамп змінить позицію щодо війни в Україні і змушений буде зайняти більш "яструбину" позицію до Росії.