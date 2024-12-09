Надо его "уважить"? С кем Путин хочет вести мирные переговоры по Украине

Для Кремля переговоры с Банковой будут проблемными

Заявление спикера подконтрольного России "парламента" Крыма Владимира Константинова о том, что Россия не достигла капитуляции Украины и не способна завершить т.н. "СВО" на своих условиях, может быть попыткой Москвы напустить туман перед мирными переговорами с Киевом.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал журналист, директор Института мировой политики Евгений Магда. Он объяснил, в чем проблема Кремля в переговорах с Банковой.

Политолог напомнил, что при формировании переговорных позиций уделяется немало внимания тому, чтобы настоящую позицию делать как можно более неожиданной для партнеров.

— Тем более здесь расчет такой: с одной стороны Константинов как один из крымских деятелей будет заметен и его будут цитировать. А с другой — всегда можно сказать, что у этого бывшего гражданина Украины крыша поехала и он сама не знает, что говорит. Это известная в России практика и ничего удивительного в этом нет. Я в таких случаях предпочитаю идти по иерархии вверх, поэтому ссылаюсь на Путина, сказавшего от событий т.н. "СВО" будет зависеть ситуация в России на десятилетия вперед. Поэтому на это нужно реагировать, — отмечает Евгений Магда.

По мнению политического эксперта, россияне хотят проводить переговоры по Украине с Соединенными Штатами, чтобы их там "уважили".

— Для них переговоры с Украиной проблемны: потому что придется Украину признавать как государство, равное себе. А тут в переговорах еще один момент: Россия Украине войну не объявляла. И мы должны быть готовы, что любые договоренности будут гибридными со многими разными "но". Это потребует от нас внутренней мобилизации, формирования национальных интересов. А потом уже всего остального, – говорит директор Института мировой политики.

Политолог добавил, что вступить в НАТО сейчас — Украине никто не позволит. Поэтому Киеву нужно пытаться получать оружие, но тут тоже есть проблема:

— Те, кто имеет производство оружия или какие-то запасы, переживают сложные проблемы — Шольц, Макрон, Стармер… А наши балтийские и польские коллеги готовы нам дать, что угодно. Но у них нет соответствующей мощи, и это проблема, — подытожил эксперт.

Напомним, политолог Олег Саакян назвал "Телеграфу" три причины, которые заставят Путина пойти на переговоры.