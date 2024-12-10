При каких условиях можно сняться с воинского учета

После 25 лет мужчины становятся военнообязанными

В Украине граждане от 17 до 60 лет должны стоять на воинском учете. До 25 лет ребята имеют статус призывников, а после становятся военнообязанными и подлежат мобилизации.

Есть случаи, когда граждан снимают или исключают из учета, и эти понятия имеют разное значение. Снятие с учета временное, пишет Украинская правда.

При этом мужчина остается призывником или военнообязанным и должен выполнять обязанности, такие как обновление данных, прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и сообщение об изменении места жительства.

Призывников снимают с учета в следующих случаях:

достигли 25-летнего возраста;

прошли базовую военную подготовку;

их освободили от прохождения базовой военной подготовки по непригодности по состоянию здоровья;

переехали в другую область, район или общину и для этого нужно встать на воинский учет в другом районном (городском) ТЦК и СП;

их приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высшего образования;

получили звание рядового, сержантского, офицерского состава по окончании учебных заведений;

их направили на альтернативную (невоенную) службу;

их направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму).

Военнообязанных снимают с учета при следующих обстоятельствах:

если переехали в другой регион;

если призвали или приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высшего образования;

если причислили к военному оперативному резерву;

если приняли на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты;

если направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);

в других случаях – по решению Министерства обороны, Службы безопасности, разведывательных органов.

Для снятия с учета необходимо лично обратиться в ТЦК и СП и предоставить:

письменное заявление с основаниями для снятия;

паспорт;

военно-учетный документ (приписное или военный билет);

документы, подтверждающие причину снятия с учета.

Отметка о снятии вносится в военно-учетный документ. В течение семи дней мужчина должен снова встать на учет в другом ТЦК.

В период военного положения менять место жительства можно только после уведомления ТЦК. Если мужчина вступает в ряды Национальной полиции, Государственной службы спецсвязи или органов гражданской защиты, он обязан встать на учет в этих органах.

Напомним, что за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли мужчине за границей стать на воинский учет. Юристы объяснили, какие есть нюансы.