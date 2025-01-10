В Киеве резко обвалились цены на яйца (фото)

"Телеграф" рассказывает, сколько стоит популярный продукт

Украинские супермаркеты резко снизили цены на куриные яйца. По сравнению с декабрем прошлого года в отдельных торговых сетях снижение составило от 8 до 20 гривен за десяток.

Рассмотрим это на примере сетей "Сильпо", "АТБ", "Ашан", "Новус". Какова стоимость популярного продукта в Киеве, рассказывает "Телеграф".

Яйца в "Сильпо"

Компания "Квочка" предлагает яйца Premium всего за 69.99 грн, тогда как раньше они стоили около 92.99 грн, то есть цена снижена на -25%. Продукция высшей категории и больших размеров. Предложение действует с 03.01.2025 по 14.01.2025.

Яйца поштучно также продают по дешевой цене Так, за одно яйцо украинцы могут заплатить 3.99 грн./шт.

Яйца от "Полная чаша" первой категории стоят 59.99, а также действия скидка при покупке -35%. То есть цена за десяток составляет 38. 99 грн.

10 яиц "Супер эконом" в "Сильпо" стоят 84.49 грн., но на них действует скидка -40%, то есть цена 56.66 грн.

Яйца в "АТБ"

Яйцо куриное 10 шт "Своя линия" 1 категории стоит 50.60 грн.

Яйца "Ашан"

В популярном магазине "Ашан" также продают яйца по дешевой цене по сравнению с декабрем. Да, одно яйцо стоит 3.70 грн, а за 10 штук придется заплатить 37 грн.

Яйца "Новус"

Яйца в супермаркете "Новус" стоят 3.84/шт. То есть за десяток вы оплатите 38.40 грн.

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