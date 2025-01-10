Мочанов рассказал, кто солгал ему о "миллиарде Яценюка"

Активист и гонщик Алексей Мочанов рассказал, как "ляпнул" ложь о "праздновании первого миллиарда" бывшим премьером Арсением Яценюком.

В Facebook Алексей Мочанов решил рассказать детали произошедшего в 2015 году.

По его словам, эту ложь ему рассказала бывшая соратница — Виктория Подгорная, которая сегодня является депутатом от "Слуги народа".

"Однажды звонит мне Вика и очень доверительно сообщает, что Арсений Петрович на закрытой вечеринке в клубе Лео мэра Черновецкого проставлялся за свой первый ярд", — вспоминает Мочанов.

А уже на следующий день он повторил это в эфире одного из телеканалов: "Это вылетело в эфир и помчалось. Я доверял Виктории Валентиновне и не сомневался, что она не сплетница. Оказалось – хуже. Еще и тихушница".

В то же время, подчеркнул Мочанов, Виктория Подгорная, которая с 2019 года является нардепом от партии "Слуга Народа" "ни разу не вспомнила откуда и с чьей подачи у меня появилась такая информация. Да и просто не набрала и не извинилась за то, что подставила…"

Он еще раз принес извинения за то, что ввел общественность в заблуждение: "Я научился на своей ошибке. Чему и всем желаю", — написал Мочанов.

"Я не дол***б и умею признавать свои ошибки", — добавил он.