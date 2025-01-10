Выяснилось, по чему именно Украина нанесла удар в Ростовской области РФ

Во время атаки местные слышали мощные взрывы и детонацию.

Ночные взрывы на территории Российской Федерации были результатом совместной операции СБУ и Военно-морских сил Украины. В ночь на 10 января украинские силы совершили комбинированную атаку на склад хранения разведдронов вблизи села Чалтырь в Ростовской области.

Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины. Операция проходила в два этапа: сначала беспилотники СБУ отвлекли внимание системы противовоздушной обороны, после чего объект был поражен ракетой "Нептун".

На складе хранились разведывательные дроны, которые использовались для корректировки ударов по украинским городам и линии фронта. Работа по военным объектам на территории РФ будет продолжаться, говорят источники.

Напомним, местные жители в социальных сетях сообщали о звуках дронов и работе систем ПВО в течение ночи. Также был зафиксирован мощный взрыв и серия детонаций боеприпасов.

В России, как обычно, заявили, что беспилотники сбили. По данным российского Министерства обороны, в течение ночи над территорией РФ было сбито 40 беспилотников. Из них 16 – над Ростовской областью, по 4 – над Курской и Воронежской, 3 – над Брянской, 2 – над Краснодарским краем, 1 – над Белгородской областью и 10 – над акваторией Азовского моря.

Также ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 5 января в ряде областей России работали силы и средства противовоздушной обороны. Их атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты.