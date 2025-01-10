Из "Березок" и "Тополей" во всеукраинские маркеты. Как развивалась в Украине сеть АТБ

История сети началась в далеком 1993 году

Сеть магазинов АТБ стала одним из самых успешных примеров развития украинского ритейла. В 1993 году корпорацию основали бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун, которые владеют компанией и сейчас.

Тогда все начиналось с небольшого маркета площадью 80 квадратных метров. А сейчас это тысячная корпорация, которую знают почти в каждом городке страны, и даже за ее пределами. "Телеграф" решил рассказать историю компании "АТБ-Маркет".

Первые магазины компании открылись в Днепре и работали под названиями "Клен", "Калина", "Каштан", "Тополь" и т.д. Потом название упростили до "Продукты". В компании шутили, что смена вывесок связана с тем, что закончились виды известных горожанам деревьев.

Первый торговый объект под вывеской АТБ начал работу лишь в 1998 году. Аббревиатура расшифровывается как "АгроТехБизнес". В ходе развития АТБ полностью или частично поглотила несколько более мелких сетей. Среди них – "Барвинок", "Колибрис", "555" и некоторые другие.

В 2002 году магазины советского формата были реорганизованы в сеть маркетов самообслуживания в формате "дискаунтер". Корпорация была флагманом этого формата в Украине.

Эта бизнес-модель направлена на снижение издержек за счет минимального количества персонала, упрощенного интерьера торгового зала и выкладки товаров, что позволяет предлагать покупателям широкий ассортимент товаров по ценам ниже среднерыночных. Ассортимент был сокращен до 800 позиций с минимальными ценами.

В 2003 году АТБ расширяет ассортимент сначала до 2500, затем до 3500 позиций. К общему стандарту приводят все магазины – площадь 800 кв. м и 10 касс. Для снижения затрат помещения выкупают, а не берут в аренду. АТБ активно осваивает небольшие города, в которых не представлены другие торговые сети. В то же время начинается и развитие логистических центров.

С 2003 по 2007 год "АТБ-Маркет" открывает по 30-50 магазинов в год восточных, центральных и южных регионах. Прибыль компании увеличивается на четверть.

Во времена кризиса 2008 – 2010 г.г., когда большинство крупных ритейлеров сокращают количество торговых точек и ведут трудные переговоры с кредиторами, АТБ открывает более 200 магазинов. Сработала формула успеха дискаунтера.

Не простые времена корпорация пережила в 2013 – 2014 г.г., когда на востоке Украины начались военные действия и значительная часть территорий перешла под контроль оккупантов. В Луганской и Донецкой областях находились более 220 торговых объектов сети АТБ.

В начале октября 2014 года компания окончательно потеряла контроль над своим имуществом в зоне АТО. 152 магазина АТБ и распределительный центр были отобраны боевиками вместе с оборудованием и товарными запасами. Убытки составили более 7 млрд. гривен.

Тогда корпорация не остановила свое развитие, а стала активно открывать новые магазины в Одесской области и западных регионах. Как видим сегодня, это оказалось верной стратегией.

Одно из приоритетных направлений работы АТБ — развитие ассортимента собственных торговых марок. Уже сейчас их доля в общем ассортименте сети составляет около 20%.

Компания АТБ-Маркет начала развитие магазинов нового формата и уже к середине 2018-го обновила около 60 торговых точек. При этом в реконструированных магазинах расширено предложение товаров среднего и верхнего ценовых сегментов.

Еще один новый формат – "АТБ Экспресс" – компания начала тестировать в том же году. Его основными новшествами стали обновленный дизайн фасада и интерьера, новое стеллажное и холодильное оборудование, минимальная площадь кассовой зоны и новые продуктовые отделы "Свежая выпечка", "Весовое свежее мясо", "Собственный разлив" (напитки и пиво на розлив).

АТБ развивает не только розничное, но и производственное направление. В состав корпорации входят кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection) и мясная фабрика "Фаворит" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд").

В магазинах сети появилась услуга "сканируй-покупай", благодаря которой покупатели могут не пользоваться кассами. Ведь отсканировать товар и расплатиться можно самостоятельно, а на выходе достаточно показать чек.

В 2022 году в связи с войной в Украине, компания потеряла супермаркеты в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, и Донецкой области.

Однако, несмотря на это, предприятие "АТБ-Маркет" является крупнейшей розничной сетью национального масштаба и продолжает развиваться.

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