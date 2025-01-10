"Полные болваны": в России набросились на Чехию после слов чемпиона мира

Бывший спортсмен жестко прошелся по россиянам

Знаменитый чехословацкий хоккеист, чемпион мира-1972 Вацлав Недомански поделился мнением о россиянах. Ранее легенда хоккея из Чехии Доминик Гашек выступил против участия россиян в международных соревнованиях.

Соответствующий комментарий Недомански приводит Idnes.cz. Выдающийся хоккеист назвал русских "примитивной нацией".

"По моему мнению, русские, за исключением гениальных писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, особенно это актуально после 1918 года.

Когда я играл против русских, мало кто из них был психически нормальным. Некоторые из наших игроков дружили с ними, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего", – заявил Недомански.

В России тут же начали истерить из-за слов 80-летнего экс-хоккеиста. К примеру, бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов похвастался достижениями россиянина Овечкина в НХЛ.

"Если Чехия такая великая нация, а мы примитивные, чего же они тогда так отстали от России в хоккейном плане? Они только один раз были олимпийскими чемпионами.

Недомански сбежал в Канаду, он перебежчик, а сейчас вдруг патриотом стал.

Наш "примитивный" Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет. У Чехии не будет такого великого хоккеиста, как Овечкин.

У чехов начались серьезные обострения – сначала Гашек, теперь Недомански. От бессилия кусают русских, победить же нас не могут", — цитирует Крикунова vseprosport.ru.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в ответ обозвал всех чехов и других иностранцев "полными болванами" по сравнению с "великим русским народом".

"Недомански – полный дурак. Пусть ознакомится с историей нашей страны сначала. Он совершенно ничего не знает о России и делает такие грубые заявления. Дурь полная!

Когда мы с женой едем путешествовать, она предварительно почитает про страну, про место, куда мы едем.

Моя жена много раз ездила отдыхать в Карловы Вары и могла бы спокойно работать там экскурсоводом – настолько она знала и уважала местную культуру.

А эти чехи, чухонцы, и вообще иностранцы разве поинтересуются, что у нас происходит на Дальнем Востоке, в Алтайском крае?

Нет, конечно, они ничего не знают и не хотят знать. Иностранцы – болваны полные по сравнению с великим русским народом", — заявил Майоров.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова назвала слова Недомански западной пропагандой.

"Абсолютно стереотипное, мифическое высказывание по отношению к русским, еще подогретое русофобскими настроениями, особенно сейчас.

Запад давно занимается такой пропагандой, есть много исследований на этот счет.

Нам и самим стыдно за определенные моменты истории – за то же время репрессий, но это не значит, что нужно очернять всех – у нас много образованных и умных людей, я не знаю, с кем он сталкивался, что у него сложилось такое мнение.

Очевидно, что для него социалистический режим был неприемлемым, поэтому все понятно.

У нас же тоже многие, кто бежал, говорили про нацию в целом плохо, хотя потом ностальгировали по Родине", — заявила Журова.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 году он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Экс-хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.