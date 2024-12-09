После разговора с Зеленским: Трамп формирует концепцию прекращения войны

В понедельник, 9 декабря, стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп поделился своими выводами из разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, куда оба ездили на церемонию открытия Нотр-Дама. Трамп заявил, что "формирует концепцию" реализации своего замысла о скором прекращении войны.

Об этом сообщает The New York Post на основе телефонного интервью после его поездки в Париж. Трамп заявил, что говорил с Зеленским о том, как завершить войну, и что он "готов к переговорам".

"Он хочет договариваться о мире. Это кое-что новое", – сказал Дональд Трамп.

"Он хочет договариваться о прекращении огня. Мы не говорили о деталях. Он считает, что уже пора, и Путин должен подумать, что уже пора, потому что он проиграл. Когда вы положили 700 тысяч человек, то уже пора. Это не закончится., пока не договориться о мире", – заявил избранный президент США.

Трамп добавил, что формулирует концепцию того, как закончить эту бессмысленную войну.

"Я формулирую концепцию того, как покончить с этой смешной войной", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский после разговора с Трампом и Макроном сказал, что настаивает на "действенных гарантиях" мира.