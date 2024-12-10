Трамп должен не забывать одну вещь

Будущий президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о готовности завершить войну в Украине, но должен понимать, что в этом вопросе ключевую роль играет сила.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью CIVIL MEDIA. Он оценил перспективы Трампа по Украине.

"Мы отмечаем приверженность и заинтересованность избранного президента Соединенных Штатов остановить ужасную войну, начатую Россией. Я уверен, что Дональд Трамп знает, насколько важен фактор силы в этом процессе", — сказал он.

По его словам, именно администрация Трампа предоставила Украине первое смертоносное оружие Америки – ракетные системы Javelin. Благодаря им ВСУ уничтожили десятки российских танков.

"Украина всегда ценила двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. Мы надеемся, что лидерство президента Трампа поможет добиться справедливого мира", — добавил генерал-майор.

Напомним, что во время личной встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп подал сигнал Украине и наехал на Россию, по мнению главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом и озвучил потери ВСУ.