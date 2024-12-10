В ГУР оценили перспективы Трампа по завершению войны в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3624
Трамп должен не забывать одну вещь
Будущий президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о готовности завершить войну в Украине, но должен понимать, что в этом вопросе ключевую роль играет сила.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью CIVIL MEDIA. Он оценил перспективы Трампа по Украине.
"Мы отмечаем приверженность и заинтересованность избранного президента Соединенных Штатов остановить ужасную войну, начатую Россией. Я уверен, что Дональд Трамп знает, насколько важен фактор силы в этом процессе", — сказал он.
По его словам, именно администрация Трампа предоставила Украине первое смертоносное оружие Америки – ракетные системы Javelin. Благодаря им ВСУ уничтожили десятки российских танков.
"Украина всегда ценила двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. Мы надеемся, что лидерство президента Трампа поможет добиться справедливого мира", — добавил генерал-майор.
Напомним, что во время личной встречи в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп подал сигнал Украине и наехал на Россию, по мнению главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом и озвучил потери ВСУ.