Якщо Трамп все скасує. Марченко пояснив, скільки Україна зможе воювати без допомоги США

В мінфіні оцінили актуальні спроможності України

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що якщо новообраний президент США Дональд Трамп зупинить допомогу Києву, коштів вистачить, щоб чинити опір Росії принаймні до середини 2025 року. На цей період також вистачить зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю іспанській газеті El Pais. Міністр наголосив, що зараз Україна отримує кошти та озброєння від США і Київ має використати цей час "дуже мудро", щоб провести необхідні переговори з нашими ключовими союзниками у Сполучених Штатах.

"Я вважаю, що в нас достатньо коштів, достатньо зброї, ракет та артилерійських снарядів, аби протистояти бодай на перше півріччя 2025 року. Ми надамо достатні бюджетні асигнування для закупівлі необхідних боєприпасів та військової техніки у 2025 році. Наразі ми отримуємо необхідне озброєння зі Сполучених Штатів. Це означає, що принаймні у першій половині року і наступного періоду ми будемо добре підготовлені до того, щоб протистояти цій агресії", — сказав міністр, відповідаючи на запитання, що буде, якщо Трамп зупинить підтримку Києва.

Марченко додав, що зараз ситуація на полі бою відрізняється від торішньої. Адже ще більшу роль зараз виконують безпілотники.

"План Уряду на 2024 рік – виробити в Україні понад мільйон безпілотників. Типова сучасна війна має два ключові виміри: технологічна компетентність і люди, які воюють, використовуючи цю технологію. Це нова війна, і ми намагаємося поєднати різні типи оперативних можливостей. Ключова вимога нашого Міністерства оборони до Міністерства фінансів наразі – надати додаткові кошти, щоб мати можливість закупити необхідні безпілотники. Безпілотники — їхній запит номер один", — сказав міністр фінансів.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, де глави держав зустрілися на церемонії відкриття Нотр-Даму. Трамп заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.