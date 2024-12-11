В Украине школьников будут оставлять на второй год обучения: что нужно знать родителям

Такие изменения должны помочь учащимся наверстать пропущенный материал

Украинским школам могут предоставить право оставлять учеников всех классов на второй год обучения. Если ребенок плохо учится или часто пропускает уроки, его могут не перевести в следующий класс.

Педагогический совет школы сможет принять такое решение самостоятельно, не спрашивая разрешения у родителей. С соответствующим предложением образовательный омбудсмен Надежда Лещик обратилась к министру образования и науки Украины Оксена Лисового.

По словам чиновницы, есть три главные причины, по которым ученик может остаться в том же классе. Первая — начальный уровень знаний, когда школьник не понимает даже базовых вещей из учебной программы и получает преимущественно низкие оценки.

Вторая причина — частые пропуски занятий. Если ученик появляется на уроках время от времени, он не может полноценно усвоить материал. Третья — отсутствие в школе в течение целого семестра, то есть половины учебного года.

Такие изменения должны помочь ученикам наверстать пропущенный материал. Новые правила будут касаться всех классов — от начальной до старшей школы. Решение о повторном годе обучения будет принимать педагогический совет после рассмотрения успеваемости и посещаемости каждого конкретного ученика.

Кроме того, омбудсмен рассказала и о других важных вопросах и предложениях, которые беспокоят педагогов. В частности, о выделении дополнительных средств (субвенции различного назначения), процедуре избрания директоров школ и уменьшении нагрузки на учителей. По словам Надежды Лещик, по некоторым вопросам удалось найти взаимопонимание с министерством. Впрочем, министр образования Оксен Лисовой пока не прокомментировал возможные изменения в школах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что министр образования Лесной попал в скандал из-за данных об армии. В МОН встали в его защиту.